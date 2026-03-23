En su programa, Marcelo Longobardi planteó que hay muchos datos en torno al caso Libra que siguen bajo investigación, con el fiscal Taiano analizando la información del celular de Novelli y con el Gobierno sosteniendo que no existe ningún acuerdo con Davis.

Irregularidades en pruebas, internas y desgaste político

Aparecen dos cuestiones relevantes. Por un lado, la declaración del ministro de Justicia, Bautista Mahiques, quien había señalado en reportajes televisivos que la cadena de control de los dispositivos se había violado, sugiriendo que la información revelada podría estar adulterada y no resultar creíble.

Ese planteo anticipa una estrategia defensiva del oficialismo. Sin embargo, luego de esas declaraciones, el propio ministro intentó retroceder en sus dichos durante una entrevista, negando haber afirmado lo que previamente había dejado entrever, lo que genera contradicciones en la posición oficial.

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En paralelo, la situación impacta de lleno en el jefe de Gabinete, que quedó complicado como consecuencia de estas revelaciones. El trasfondo aparece vinculado a un conflicto interno dentro del propio Gobierno, que expone tensiones y desorden en la gestión.

El cuadro es el de un funcionario que queda pedaleando en el aire, en medio de explicaciones poco claras sobre responsabilidades y versiones cruzadas. Más allá de los detalles, lo central es que su posición se vuelve difícil de sostener.

El caso también empieza a reflejarse en la opinión pública. Las últimas encuestas muestran un declive en la valoración del Gobierno, en un contexto donde crecen las dudas y la incertidumbre.

Un relevamiento de Eduardo Paladini, periodista de Clarín, basado en un promedio de diez encuestas, aporta un dato significativo: la corrupción vuelve a aparecer como una de las principales preocupaciones de los argentinos.

Detrás se ubican la desocupación y la inflación, seguidas por la pobreza, la inseguridad y la educación. El cambio en la agenda social refleja el impacto político del caso y sus posibles consecuencias a futuro.

BR/ff