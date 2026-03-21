Libra: ante la escalada del conflicto LLA apuesta a un puro para blindar a Milei

La conformación de las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados ha ingresado en fase de definiciones estratégicas. En este tablero legislativo, la Comisión de Juicio Político se transformó en uno de los centros de atención parlamentaria, ya que es el órgano clave para tramitar los pedidos de remoción contra las máximas autoridades del país, entre ellas el Presidente, y en un clima que en las últimas semanas es de creciente tensión política.

Por tal motivo en la mesa chica del poder libertario, este órgano se ha transformado en la principal línea de defensa del oficialismo ante el avance de expedientes que, en las últimas semanas, comenzaron a cercar al entorno presidencial.

El objetivo de la Casa Rosada es concreto: estructurar un esquema de protección parlamentaria que neutralice las derivaciones del escándalo de la criptomoneda $LIBRA. En esa búsqueda de un “blindaje” efectivo, el nombre del presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), el cordobés Gabriel Bornoroni, comenzó a sonar con fuerza para encabezar la comisión. Sin embargo, según pudo averiguar Perfil Córdoba, el legislador y hombre muy cercano a Martín Menem y a Karina Milei declinaría ese ofrecimiento. Su decisión responde a una estrategia de distribución de roles internos: el diputado se mantendrá al frente de la articulación política de la bancada y la coordinación del resto de las comisiones, mientras que la presidencia de Juicio Político quedará en manos de otro diputado que, aunque su identidad no fue revelada, es considerado un perfil de probada lealtad al “triángulo de hierro”, conformado por el propio Presidente, su hermana, y Santiago Caputo.

El nombre del sucesor ya cuenta con la aprobación de la secretaria General de la Presidencia, del propio Presidente y se conocerá entre la próxima semana y los primeros días de abril. La figura de Bornoroni quedará en un segundo lugar, sólo ante un eventual contratiempo o una situación extraordinaria, según explicaron fuentes libertarias.

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El factor $LIBRA y la urgencia del blindaje.

La necesidad de un férreo control sobre esta comisión responde a las novedades surgidas en el fuero federal. La causa judicial por el lanzamiento del activo digital $LIBRA, sumó elementos de prueba que han puesto en alerta al oficialismo. Peritajes técnicos realizados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Datip) sobre el teléfono del operador financiero Mauricio Novelli, revelaron una serie de comunicaciones telefónicas con el Presidente en la jornada previa al lanzamiento del token, en febrero de 2025.

A estos registros se añade la investigación sobre un presunto contrato de cinco millones de dólares, vinculado a la promoción del activo, lo que ha motivado a bloques de la oposición, como Unión por la Patria y sectores de izquierda, a redactar pedidos de juicio político bajo la figura de mal desempeño y posible uso de información privilegiada. En este escenario, la presidencia de la comisión es la herramienta clave para el Gobierno: con una mayoría de 16 votos —compuesta por 13 diputados de LLA y 3 del PRO—, el oficialismo tendría la facultad técnica de archivar las denuncias o postergar indefinidamente su tratamiento, evitando que el escándalo escale hacia el recinto de sesiones.

El control operativo del Congreso.

Para el oficialismo es clave la designación de un leal y responderá a un perfil técnico que buscaron desde La Libertad Avanza. No alcanza con la fidelidad, sino que se buscó que tenga la solvencia como para rebatir los argumentos de la oposición, que ya ha solicitado la citación de peritos y del fiscal Eduardo Taiano para que brinden detalles sobre las filtraciones de las pruebas informáticas. La intención de la Casa Rosada es que el nuevo titular de Juicio Político actúe como un dique de contención frente a las denuncias que también alcanzan al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el uso de recursos públicos en la contratación de vuelos privados, otro de los focos de conflicto que la oposición pretende introducir en la agenda de la comisión.

Bornoroni sigue con su foco territorial

Por su parte, Gabriel Bornoroni se enfocará en la actividad parlamentaria y en la operatividad de las comisiones restantes en la búsqueda de garantizar el tratamiento de las reformas estructurales que el Ejecutivo enviará en el corto plazo, entre ellas la impositiva. Sturzenegger ya tomó contacto con el cordobés para informarle que es uno de los temas que siguen en la agenda. Fuera de la labor estrictamente legislativa, continúa con el armado político de cara al 2027. El viernes estuvo abocado a recibir a intendentes y referentes territoriales de distintos departamentos de la provincia. Tras la visita a Milei a la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde disertó frente a empresarios, Bornoroni también se hizo un tiempo para responder al pedido de internas del radical Rodrigo de Loredo: “La Libertad Avanza va a tener un candidato en el 2027. De Loredo que se ocupe y solucione las internas del radicalismo”, expresó contundente.