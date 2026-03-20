Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Ráfaga de misiles sobre Jerusalén durante una hora

Pese a que hace ya varios días que el presidente Donald Trump había avizorado un desenlace, el conflicto en Medio Oriente no parece bajar de intensidad en el fuego cruzado.



El minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente:

5.00 hs Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron la muerte de su vocero

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron este viernes la muerte de su portavoz Alí Mohamad Naini, en bombardeos de Israel y Estados Unidos.

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Según un comunicado, Naini murió "en el cobarde y criminal atentado terrorista perpetrado por el bando estadounidense-sionista durante el amanecer".

2.50 hs Un ataque con drones provocan un incendio en una refinería de petróleo en Kuwait

Un ataque con drones afectó este viernes la refinería Mina Al Ahmadi de Kuwait y pprodujo varios incendios. No hay víctimas fatales, según informaron los medios estatales al citar a la empresa petrolera nacional.

"La refinería Mina Al Ahmadi (...) sufrió esta madrugada varios ataques hostiles con drones, lo que provocó incendios en algunas de sus unidades", aseguró la Agencia Oficial de Noticias de Kuwait.

0.30 hs. Cinco ráfagas de misiles contra Jerusalén en una hora y heridos en el norte de Israel

Irán lanzó cinco oleadas de misiles contra Jerusalén en una hora y también atacó Haifa y otras ciudades israelíes.

Fue entre los últimos minutos del día 19 y el inicio del día 20 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hay al menos cuatro heridos por estos ataques.

LT