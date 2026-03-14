Científicos hallan en Río Negro a un dinosaurio diminuto y reescriben una parte perdida de la evolución

No era feroz, no era gigante y no se parecía demasiado a la idea clásica que todavía arrastramos cuando pensamos en dinosaurios. Medía poco, pesaba menos de un kilo y tenía una anatomía rara incluso para los estándares del Cretácico. Pero justamente por eso, por su tamaño improbable y por la calidad excepcional con la que fue preservado, un fósil hallado en Patagonia acaba de convertirse en una pieza crucial para entender un linaje que durante décadas desconcertó a los paleontólogos. El trabajo fue publicado en la revista Nature y la noticia fue difundida por el medio Robotitus.

El ejemplar pertenece a Alnashetri cerropoliciensis, una especie ya conocida de nombre, pero hasta ahora construida sobre restos demasiado fragmentarios como para verla con nitidez. El nuevo hallazgo cambió eso por completo. Por primera vez, los investigadores pudieron observar casi entero a uno de estos pequeños alvarezsáuridos y usarlo como referencia para ordenar una historia evolutiva que hasta aquí tenía demasiados huecos.

El trabajo fue liderado por Peter Makovicky, de la Universidad de Minnesota Twin Cities, y por Sebastián Apesteguía, desde la Argentina. El centro del hallazgo es un esqueleto casi completo y articulado, es decir, conservado con los huesos en una posición cercana a la original. En paleontología, esa diferencia lo cambia todo: ya no se trata de adivinar a partir de piezas sueltas, sino de leer con mucha más precisión la forma real del animal.

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El fósil apareció en 2014 en La Buitrera, en el norte patagónico, una zona que desde hace años entrega hallazgos decisivos del Cretácico. Pero llegar a este resultado no fue rápido. Los huesos eran frágiles, delicados, y el equipo pasó más de una década limpiando, preparando y ensamblando cada parte con un cuidado extremo para no perder información anatómica en el proceso.

El grupo raro que por fin empieza a entenderse

Los alvarezsáuridos son uno de esos linajes que parecen desafiar las categorías cómodas. Eran terópodos emparentados con las aves, con dientes muy pequeños, brazos cortos y una gran garra funcional en el pulgar. Su aspecto mezcla rasgos familiares con otros extrañísimos, y durante años resultó difícil reconstruir su evolución porque los fósiles más completos provenían sobre todo de Asia, mientras que en Sudamérica abundaban restos rotos, aislados o directamente ambiguos.

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Por eso este ejemplar patagónico tiene un valor que excede al individuo en sí mismo. Los propios investigadores lo comparan con una especie de “piedra Rosetta” paleontológica. La imagen no es exagerada: tener un esqueleto tan bien preservado ofrece un patrón mucho más claro para reinterpretar fósiles pequeños y fragmentarios hallados en otras partes del mundo y reordenar, por fin, un árbol evolutivo que venía armado con demasiadas conjeturas.

Un cuerpo primitivo, pero ya muy pequeño

Lo más sugestivo del hallazgo es que Alnashetri no era igual a sus parientes más tardíos. Tenía brazos relativamente más largos y dientes más desarrollados, lo que sugiere que los primeros miembros del grupo todavía no habían alcanzado las especializaciones extremas que después harían célebres a algunos alvarezsáuridos, sobre todo los vinculados a dietas insectívoras, casi como si fueran comedores de hormigas del mundo dinosauriano.

Eso permite ver algo clave: el achicamiento corporal habría ocurrido antes que esas adaptaciones más radicales. En otras palabras, el grupo ya se había vuelto diminuto antes de perfeccionar la anatomía que luego lo distinguiría. Es un detalle técnico, sí, pero también uno de esos detalles que cambian la narrativa completa: primero se hicieron chicos, después se hicieron extraños.

Uno de los puntos más importantes del estudio surgió del análisis microscópico de los huesos. Esa observación permitió determinar que el ejemplar no pertenecía a una cría, sino a un individuo adulto, de al menos cuatro años. La aclaración es fundamental porque evita una confusión frecuente con fósiles pequeños: no se trataba de un animal juvenil aún sin crecer, sino de un dinosaurio efectivamente diminuto.

Ese dato lo vuelve todavía más extraordinario. Los alvarezsáuridos ya figuran entre los dinosaurios no avianos más pequeños conocidos, y Alnashetri se ubica entre los más chicos identificados hasta ahora en Sudamérica. Vivía en un mundo dominado por animales inmensos, pero su escala era casi doméstica: menos de un kilo, una rareza biológica en un universo de colosos.

Un origen más antiguo de lo pensado

El trabajo no se limita a describir un animal singular. También empuja hacia atrás el reloj evolutivo del grupo. Al comparar este hallazgo con restos más antiguos conservados en museos de Norteamérica y Europa, los investigadores concluyeron que los alvarezsáuridos probablemente aparecieron antes de lo que se creía. Y no sólo eso: su origen podría remontarse a una época en la que los continentes todavía permanecían unidos en Pangea.

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La implicancia de esa hipótesis es fuerte. Si el grupo ya existía antes de la fragmentación continental, entonces su dispersión global no habría dependido de travesías improbables a través de océanos, sino de un proceso mucho más antiguo y gradual, acompañado por la lenta separación de las masas terrestres. Es una de esas ideas que parecen pequeñas en la superficie, pero que cambian el mapa entero.

La Buitrera, otra vez en el centro

Que el fósil haya aparecido en La Buitrera tampoco es un detalle menor. Ese yacimiento argentino viene ofreciendo desde hace años materiales de enorme valor para reconstruir ecosistemas del Cretácico, con hallazgos que incluyen serpientes primitivas y pequeños mamíferos con dientes de sable. Ahora suma a la lista un dinosaurio mínimo, pero decisivo, capaz de iluminar un tramo entero de la evolución mesozoica.

Y, como suele pasar en paleontología, la historia no quedó cerrada con este hallazgo. Los investigadores ya adelantaron que del mismo lugar salió otra pieza relacionada con esta trama evolutiva y que todavía está en el laboratorio, en preparación. En Patagonia, parece, incluso los fósiles más pequeños siguen agrandando el pasado.

DCQ