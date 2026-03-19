¿Preparativos para la guerra nuclear? La OMS diseñó un plan de emergencia ante la escalada bélica en Medio Oriente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) inició preparativos formales para enfrentar un escenario de desastre nuclear o químico en Medio Oriente. Hanan Balkhy, directora regional del organismo, confirmó que la planificación contempla el peor desenlace posible ante el aumento de la violencia.

La funcionaria detalló a Politico que la institución trabajó en la capacitación de personal médico para el manejo de víctimas en masa. "Nos estamos preparando para un incidente nuclear, para incidentes químicos y biológicos", aseguró Balkhy durante la entrevista técnica.

El plan de contingencia incluyó la identificación de centros de salud capaces de operar bajo condiciones de contaminación extrema. La OMS distribuyó guías de descontaminación y manejo de radiación en países limítrofes a las zonas de combate activo.

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La escasez de suministros básicos en la Franja de Gaza complicó la logística preventiva de la entidad. Los depósitos regionales cuentan con kits de trauma, pero el organismo detectó un déficit crítico en medicamentos específicos para neutralizar agentes neurotóxicos.

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"Estamos analizando cómo responder si se cruzan ciertas líneas rojas en el campo de batalla", afirmó un vocero del departamento de emergencias. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) supervisó los simulacros de evacuación en hospitales de la periferia del conflicto.

La preocupación por el uso de armamento no convencional creció tras los informes de inteligencia sobre el movimiento de arsenales en la región. Balkhy enfatizó que la capacidad de respuesta actual de los sistemas de salud locales es insuficiente para un evento radiológico.

Los protocolos de seguridad biológica se activaron en Jordania, Líbano y Egipto como medida de resguardo. La OMS envió expertos en toxicología para asesorar a los ministerios de salud sobre el almacenamiento de antídotos y trajes de protección especial.

La infraestructura sanitaria en las zonas de mayor tensión sufrió daños estructurales severos durante los últimos meses. El organismo internacional advirtió que la destrucción de plantas de energía y depósitos químicos representa un riesgo de fuga tóxica accidental.

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"El impacto de un ataque de este tipo superaría cualquier capacidad de asistencia humanitaria conocida", señaló el informe técnico de situación. Los expertos de la OMS monitorean constantemente los niveles de radiación ambiental en puntos estratégicos de la frontera norte de Israel.

La diplomacia sanitaria intentó asegurar corredores para el transporte de materiales de protección personal. Sin embargo, el bloqueo de rutas principales impidió que los equipos de respuesta rápida llegaran a las posiciones de vanguardia.

¿Qué implica el protocolo de respuesta nuclear de la OMS?

El esquema de acción priorizó la formación de "primeros respondedores" en técnicas de triaje radiológico. Esto implicó diferenciar a las víctimas según el nivel de exposición para optimizar los recursos médicos limitados y evitar la contaminación cruzada en hospitales.

La OMS solicitó un fondo de emergencia para adquirir detectores de radiación portátiles y suministros de yoduro de potasio. El objetivo fue crear una reserva estratégica que pueda distribuirse en menos de doce horas ante una explosión o fuga.

Los técnicos del organismo desarrollaron modelos matemáticos sobre la dispersión de nubes tóxicas en áreas densamente pobladas. La OMS colaboró con la Agencia Internacional de Energía Atómica para verificar la seguridad de instalaciones civiles vulnerables a bombardeos.

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"La prioridad absoluta es evitar el colapso total de la cadena de mando sanitaria", explicó un consultor del organismo. Los sistemas de comunicación satelital se entregaron a hospitales clave para garantizar el flujo de datos médicos sin depender de redes eléctricas locales.

Balkhy remarcó que la prevención es la única herramienta viable en un territorio con hospitales saturados. La funcionaria sostuvo que la comunidad internacional subestimó el riesgo de una catástrofe ambiental derivada de la actividad militar persistente.

La gestión de la médica saudita enfrentó obstáculos por la falta de acceso a zonas controladas por milicias. La OMS intentó negociar treguas técnicas para el ingreso de equipos de detección de agentes químicos, pero las gestiones no prosperaron.

La funcionaria destacó que la desinformación sobre riesgos biológicos generó pánico en comunidades desplazadas. La entidad lanzó campañas informativas en árabe para instruir a la población civil sobre medidas básicas de refugio ante alertas de ataque químico.

"No podemos esperar a que ocurra el desastre para organizar la logística de los antídotos", subrayó la representante regional. La OMS centralizó sus operaciones en un centro de comando en El Cairo para coordinar el envío de ayuda aérea.

El personal de campo reportó un agotamiento extremo en las redes de enfermería y medicina de urgencias. La Organización Mundial de la Salud envió refuerzos internacionales para capacitar a los profesionales locales en el uso de máscaras antigás.

El cierre de la planificación técnica coincidió con nuevos reportes de ataques cerca de instalaciones industriales críticas. La OMS mantuvo su estado de alerta máxima y exigió el respeto a la neutralidad de los recintos hospitalarios.

¿Qué está haciendo la OMS ante el riesgo nuclear en Medio Oriente?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) implementó un plan de contingencia ante la posibilidad de incidentes nucleares, químicos o biológicos en Medio Oriente. Las acciones principales incluyen:

♦ Capacitación: Entrenamiento de personal médico en descontaminación y manejo de víctimas por radiación.

♦ Logística: Distribución de guías de respuesta y búsqueda de fondos para antídotos contra agentes neurotóxicos.

♦ Monitoreo: Vigilancia de infraestructuras críticas que podrían causar desastres ambientales si son atacadas.

♦ Protagonistas: La iniciativa es liderada por Hanan Balkhy, directora regional de la OMS, quien advirtió que el organismo debe estar listo para el "peor escenario posible".