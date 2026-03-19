Qué es la “lluvia negra” que cae sobre Teherán: la amenaza invisible tras los ataques a refinerías

Teherán, una de las ciudades más densamente pobladas de Medio Oriente, enfrenta una amenaza que no llega con misiles ni explosiones, sino con el aire que respiran sus habitantes. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a instalaciones petroleras en los alrededores de la capital iraní, una espesa nube de humo cubre la ciudad, bloquea la luz solar y deja un olor persistente a combustible quemado.

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Imágenes satelitales confirmaron incendios activos en refinerías y depósitos de petróleo, como los de Shahran y el complejo del sureste de la capital. Estas columnas de humo no solo son visibles a kilómetros de distancia: contienen una mezcla compleja de contaminantes que, según especialistas, podría no tener precedentes en un entorno urbano de estas dimensiones. En este contexto, comenzó a reportarse un fenómeno inquietante: la llamada “lluvia negra”.

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Qué es la “lluvia negra” y por qué ocurre

La “lluvia negra” es un término informal que describe precipitaciones contaminadas con partículas tóxicas presentes en la atmósfera. A diferencia de la lluvia habitual, que puede limpiar parcialmente el aire, en este caso actúa como un vehículo de transporte de contaminantes hacia el suelo.

El proceso es relativamente simple pero alarmante: las gotas de lluvia caen a través de una atmósfera cargada de hollín, hidrocarburos y compuestos químicos, y en su descenso absorben estas partículas, funcionando como “esponjas”. El resultado es una lluvia oscura, con residuos visibles y potencialmente peligrosos.

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Este fenómeno es poco frecuente y suele aparecer en contextos extremos, como incendios industriales masivos o erupciones volcánicas. En Teherán, su aparición está directamente vinculada a los incendios en refinerías, donde la combustión incompleta del petróleo libera grandes cantidades de sustancias nocivas.

Contaminantes en el aire: una mezcla peligrosa

Los incendios en instalaciones petroleras generan una combinación particularmente dañina de contaminantes. Entre ellos se encuentran el monóxido de carbono, las partículas de hollín, los óxidos de azufre y nitrógeno, además de hidrocarburos y metales pesados.

A diferencia del smog urbano típico de ciudades altamente industrializadas, esta nube es más compleja y agresiva, ya que combina múltiples fuentes químicas en concentraciones elevadas. Especialistas en química atmosférica advierten que este tipo de contaminación suele observarse únicamente en accidentes industriales de gran escala, pero rara vez en una ciudad con millones de habitantes expuestos de forma directa.

Impacto en la salud: efectos inmediatos y a largo plazo

Las consecuencias de este fenómeno no tardan en aparecer. Residentes de Teherán reportan irritación en los ojos, dificultad para respirar y fatiga. Sin embargo, los riesgos van mucho más allá de los síntomas inmediatos.

En el corto plazo, la exposición puede provocar inflamación de las vías respiratorias, crisis asmáticas e irritación ocular. A largo plazo, los especialistas advierten sobre un aumento del riesgo de enfermedades pulmonares crónicas, afecciones cardiovasculares e incluso cáncer.

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Organismos internacionales alertaron que la contaminación derivada de estos ataques puede afectar no solo el aire, sino también el agua y los alimentos, ampliando el alcance del problema. Los grupos más vulnerables —niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes— son los más expuestos a complicaciones graves.

Una amenaza ambiental que no termina con la lluvia

Aunque las precipitaciones pueden ayudar a reducir momentáneamente la concentración de contaminantes en el aire, no eliminan el problema. Por el contrario, trasladan esos residuos al suelo, donde pueden infiltrarse en fuentes de agua o volver a suspenderse en el aire cuando las condiciones climáticas cambian.

Además, los vientos pueden redistribuir las partículas tóxicas, extendiendo el impacto más allá de las zonas directamente afectadas por los ataques.

Este fenómeno convierte a la “lluvia negra” en una amenaza persistente: un recordatorio de que los efectos ambientales de los conflictos armados pueden prolongarse mucho después de que cesen las explosiones.

LT