El universo de Bridgerton continúa expandiéndose y todo indica que Netflix ya trabaja en un nuevo spin-off que podría centrarse en uno de los romances más decisivos de toda la saga literaria creada por Julia Quinn. Tras el éxito global de la precuela “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”, los productores buscan repetir la fórmula con un relato que combine drama romántico, intrigas aristocráticas y el característico despliegue visual de la Regencia británica.

Desde su debut, la serie de época británica se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de la plataforma, gracias a su mezcla de romance, escándalos cortesanos y personajes carismáticos.

Por qué la serie de Bridgerton no sigue el orden de los libros: cómo difiere la producción de Netflix

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Además del componente romántico, el nuevo spin-off de Bridgerton podría profundizar en los códigos sociales, las reglas matrimoniales y las presiones familiares que dominaban la época.

La reina Charlotte

Aunque el proyecto aún no fue confirmado oficialmente con título y fecha de estreno, los productores saben que el público valora especialmente los amoríos intensos y trágicos, capaces de explicar motivaciones futuras.

Los posibles personajes involucrados en el romance que contará el nuevo spin-off de Bridgerton

Entre las teorías más comentadas por los fanáticos aparece la posibilidad de que el spin-off se centre en la juventud de Violet Bridgerton y su relación con su esposo, Edmund Bridgerton. Su historia, apenas mencionada en la serie original, es considerada fundamental porque define el modelo de amor que influye en todos los hijos de la familia.

La actriz Ruth Gemmell, quien interpreta a Violet Bridgerton, declaró en una entrevista reciente que “la historia de amor de Violet es realmente hermosa y trágica a la vez; sería maravilloso que el público pudiera verla desarrollarse en pantalla”. Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una serie centrada en su juventud.

Francesca o Eloise, quien será la protagonista principal de la quinta temporada de Bridgerton

Otra opción apunta a profundizar en el matrimonio entre Lady Danbury y su difunto esposo, un vínculo complejo que en la precuela mostró matices dramáticos y políticos. Algunos analistas creen que explorar su pasado permitiría abordar temas como el poder femenino, la supervivencia social y las tensiones raciales en la aristocracia.

Bridgerton

Por otra parte, se menciona la posibilidad de una historia centrada en personajes secundarios muy populares, como Portia Featherington en su juventud, o incluso los orígenes de la rivalidad entre ciertas familias influyentes de la alta sociedad londinense. Este enfoque permitiría ampliar el universo sin interferir directamente con la línea argumental principal.

PM/ff