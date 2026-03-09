Francesca o Eloise, quien será la protagonista principal de la quinta temporada de Bridgerton

Los seguidores de la serie comenzaron a mirar hacia adelante y a preguntarse cuál de las hermanas de la familia ocupará el centro de la historia en la quinta temporada de Bridgerton. Entre las principales candidatas aparecen dos protagonistas muy disímiles entre sí: Francesca y Eloise. Aunque el material literario de Julia Quinn ubica a esta última como primera en su narración, la adaptación televisiva ya ha demostrado que no sigue al pie de la letra la cronología de los libros.

En este marco que será de larga espera hasta su estreno, estimado para finales del 2027 y principios del 2028, algunos analistas de la exitosa serie de época sostienen que Francesca podría ser la próxima protagonista, ya que su trama requiere construir previamente ciertos vínculos emocionales que la serie comenzó a desarrollar en temporadas recientes.

Bridgerton "perdió su rumbo de inclusión": de pilar conceptual a recurso estético

Por otro lado, otros creen que Eloise podría ocupar el centro de la historia debido a su enorme popularidad entre los espectadores y al hecho de que su evolución personal todavía tiene varios conflictos abiertos.

Bridgerton: Eloise y Francesca

Cuándo planea estrenar Netflix la quinta temporada de Bridgerton

Las proyecciones actuales sitúan el lanzamiento de Bridgerton 5 entre finales de 2027 y comienzos de 2028 , se debe a los siguientes 3 factores:

- El rodaje de la quinta temporada comenzaría alrededor de marzo de 2026 en el Reino Unido.



- La serie suele tener entre 18 y 24 meses de producción y posproducción antes de su estreno.



- Además, Netflix ha mantenido un intervalo aproximado de dos años entre temporadas

El interés en el amor de Eloise en la quinta temporada de Bridgerton: cuál es el personaje con el que tendrá un romance

Una de las razones por la que ambos personajes generan tanta expectativa entre los seguidores de la historia de la familia londinense, se debe a que representan dos visiones distintas del mundo en el interior del núcleo de sus seres queridos.

Dos personalidades cautivantes: el encanto introspectivo de Francesca y la rebeldía intelectual de Eloise

Por un lado, Francesca Bridgerton se caracteriza por su personalidad más reservada y contemplativa. A diferencia de otros miembros de la familia, suele mantenerse al margen del bullicio social de la alta sociedad londinense. En las novelas de Julia Quinn, su historia es una de las más emocionales de toda la saga, marcada por el amor, la pérdida y una segunda oportunidad romántica que muchos lectores consideran una de las tramas más maduras de la colección.

Quien será elegida cómo protagonista principal para la quinta temporada

En la adaptación televisiva, su personaje comenzó a adquirir mayor relevancia a partir de las últimas temporadas, lo que sugiere que la serie podría estar preparando el terreno para explorar su vida sentimental con mayor profundidad.

Tras el final de Bridgerton 4, qué se sabe de las temporadas 5 y 6: posibles fechas de estreno y los nuevos romances

A contracara, Eloise Bridgerton se ha consolidado como una de las figuras más carismáticas de la serie. Inteligente, sarcástica y profundamente crítica del rígido sistema social de la época, el personaje se ha convertido en la voz más rebelde de la familia.

Su historia romántica en los libros, centrada en un vínculo inesperado con un personaje que vive lejos de la vida social de Londres, tiene un tono muy distinto al de las demás novelas de la saga

