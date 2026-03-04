Bridgerton "perdió su rumbo de inclusión": de pilar conceptual a recurso estético

En los últimos meses comenzaron a multiplicarse las críticas en redes sociales y foros especializados que sostienen que Bridgerton “perdió su rumbo de inclusión”. La profesora de literatura inglesa en LaGuardia Community College, Jayashree Kamble, planteó que “la serie aspira a alterar las expectativas sobre a quién se permite protagonizar nuestras fantasías románticas. Se propuso pintar encima de la blancura habitual en el romance histórico y ofrecer un enfoque moderno y feminista del género”.

Desde su estreno en 2020, Bridgerton se convirtió en un fenómeno global al proponer una versión alternativa y diversa de la alta sociedad londinense del siglo XIX. Producida por Netflix y creada por Chris Van Dusen bajo el sello de Shondaland, la serie basada en las novelas de Julia Quinn rompió moldes al incluir un elenco racialmente diverso en un drama de época tradicionalmente dominado por miradas más conservadoras.

Lo que en sus primeras entregas fue celebrado como una relectura “audaz y moderna”, hoy es interpretado entre los seguidores como un enfoque que se diluyó en favor de otras decisiones narrativas.

Parte del público y de la crítica sostiene que esa apuesta inicial necesita sostenerse con mayor profundidad en la serie de época. En relación con ello, señalan que la representación no solo implica diversidad en el casting, sino también desarrollo de historias que problematicen desigualdades, amplíen miradas y otorguen centralidad real a personajes históricamente relegados.

En esta línea, Jayashree Kamble analizó “que al intentar lograr ese objetivo mientras adapta un material original, las populares novelas románticas de Julia Quinn que carecen de esa visión inclusiva, Bridgerton no se compromete por completo con sus romances centrales y, al final, tampoco alcanza su potencial más incendiario”.

¿Cuál es el foco de la crítica hacia Bridgerton?

El eje central de los cuestionamientos apunta a que la inclusión, inicialmente presentada como un pilar conceptual del universo de Bridgerton, habría quedado relegada a un recurso estético más que a un desarrollo profundo de personajes y conflictos. Parte del público sostiene que las historias recientes priorizan el romance central y los giros melodramáticos por encima de explorar con mayor complejidad las tensiones sociales, raciales y de clase que habían sido insinuadas en las primeras entregas.

En la primera temporada, por ejemplo, la elección de un duque interpretado por un actor afrodescendiente y la representación de una aristocracia integrada generaron conversación global. Más adelante, el foco en protagonistas de distintos orígenes consolidó esa identidad diversa.

No obstante, algunos críticos consideran que la serie no avanzó en la construcción estructural de ese mundo alternativo y que la inclusión se volvió un elemento de superficie, sin impacto real en la trama política o social.

Representación e inclusión

El debate en torno a la representación no es menor. Bridgerton fue señalada como una producción que abrió puertas dentro del género de época, al presentar una sociedad donde la diversidad racial y cultural formaba parte natural del entramado aristocrático. Esa decisión fue leída como una forma de reescritura simbólica del pasado, en línea con discusiones contemporáneas sobre inclusión en la industria audiovisual.

