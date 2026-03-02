"Peaky Blinders", "Parque Lezama" y todos los imperdibles estrenos de Netflix en marzo 2026

El catálogo de Netflix en marzo de 2026 llega con una grilla cargada de estrenos que combina grandes apuestas internacionales, regresos muy esperados y producciones locales. Entre los títulos más destacados aparecen "Peaky Blinders: El hombre inmortal", la película que continúa la historia de Tommy Shelby, y "Parque Lezama", adaptación cinematográfica de un clásico del teatro argentino.

Desde el primer fin de semana del mes, la plataforma suma nuevas temporadas de series reconocidas, realities, ficciones europeas y producciones latinoamericanas, junto con la llegada completa de títulos icónicos que amplían la oferta para el público argentino.

El cronograma incluye estrenos casi diarios, con lanzamientos escalonados que apuntan a distintos públicos: desde comedias románticas y dramas históricos hasta terror, acción, musicales y cine de autor. A eso se suman eventos en vivo y especiales que refuerzan la estrategia de Netflix de competir también en transmisiones en tiempo real.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Barry Keoghan y Cillian Murphy en "Peaky Blinders: El hombre inmortal".

Con esta programación, la plataforma busca sostener el consumo continuo y ofrecer opciones tanto para el maratón de fin de semana como para el entretenimiento familiar, infantil o de nicho. A continuación, el detalle de las principales series y películas que se estrenan en marzo de 2026.

Series, nuevas temporadas y realities que llegan en marzo

El mes arranca con propuestas de realities como “Terapia para dos” (04/03), donde siete parejas enfrentan sus conflictos frente a una terapeuta, y “La edad del amor” (11/03), un experimento de citas que pone en discusión si la diferencia generacional influye en las relaciones.

En el terreno de la ficción, “Vladimir” (05/03) presenta la historia de una académica que pone en riesgo su matrimonio y su carrera tras obsesionarse con un colega, mientras que “Esa noche” (13/03) desarrolla un thriller familiar que se dispara a partir de un homicidio durante unas vacaciones.

“Peaky Blinders: el hombre inmortal”: el exilio de Tommy Shelby y la irrupción de Barry Keoghan

Uno de los grandes hitos del mes es “ONE PIECE: Temporada 2” (10/03), con Luffy y los Sombrero de Paja avanzando hacia la Gran Ruta en busca del tesoro legendario, sumando nuevos escenarios y peligros a la adaptación live action del anime.

El 11 de marzo se destacan varios regresos y llegadas masivas: “One Tree Hill” completa (temporadas 1 a 9), “Love Is Blind: El reencuentro”, y “El hombre en el castillo” con todas sus temporadas, ampliando la biblioteca de dramas y distopías.

También hay espacio para continuaciones esperadas como “Un lugar para soñar: Temporada 7” (12/03), “La primera vez: Temporada 4” (18/03) y “Furias: Temporada 2 – Resistencia” (18/03), que profundiza el conflicto criminal en París.

Hacia el cierre del mes se suman “Algo terrible está a punto de suceder” (26/03), una serie de terror centrada en una boda marcada por la tragedia, y “Harry Hole” (26/03), un policial nórdico ambientado en Oslo, atravesado por asesinatos rituales y corrupción.

Netflix estrena 'Cortafuego', un thriller español protagonizado por Joaquín Furriel donde "nada es lo que parece"

Películas, cine argentino y grandes apuestas del mes

En el apartado de películas, marzo combina clásicos, estrenos recientes y producciones originales. El 1° de marzo llegaron títulos populares como “Quiero robarme a la novia”, “Una loca entrevista” y “Comer, rezar, amar”, ampliando la oferta de comedia y drama romántico.

También se amplía el cine de acción y bélico con “300” (06/03) y “Máquina de guerra” (06/03), mientras que el terror suma peso con “Five Nights at Freddy’s” (08/03), basada en la exitosa franquicia de videojuegos.

Uno de los estrenos más relevantes para el público local es “Parque Lezama” (06/03), comedia argentina que narra la amistad entre Antonio Cardozo (Luis Brandoni) y León Schwartz (Eduardo Blanco), dos hombres opuestos que comparten charlas, conflictos y vínculos familiares desde un banco del tradicional parque porteño. La película adapta la obra teatral basada en I’m Not Rappaport, de Herb Gardner.

Luis Brandoni y Eduardo Blanco llevan a la pantalla chica su reconocida obra de teatro "Parque Lezama".

El 13 de marzo llega “Guasón 2: Folie à Deux”, que retoma la historia del personaje en clave musical y oscura, seguida por títulos como “Como si fuera cierto” y “Si yo tuviera 30”, que apuntan al público nostálgico.

Hacia el final del mes se destacan “Lady Bird” (18/03), “Mujercitas” (26/03), “Hairspray, suéltate el pelo” (27/03) y “No te preocupes, cariño” (27/03), junto con thrillers y dramas como “La leyenda del jinete sin cabeza” y “Aún es de noche en Caracas”.

El cierre fuerte llega el 20 de marzo con “Peaky Blinders: El hombre inmortal”, donde Tommy Shelby regresa del exilio para enfrentar una conspiración nazi que involucra a su hijo, en una película que funciona como continuidad directa de la serie y uno de los grandes lanzamientos del mes en la plataforma.