Entrumpados

No precisó como George Bush padre convencer a las Naciones Unidas de que autorizase la Guerra del Golfo contra Irak en 1990. Ni mentir como George W. Bush en 2003 asignado en inexistentes armas químicas de destrucción masiva el motivo de su invasión a Irak y el definitivo derrocamiento de Sadam Hussein. No se molestó en conseguir que acompañaran a la fuerzas norteamericanas 34 países (entre ellos Argentina) como en 1991 o, para disimular una fuerza internacional, por los menos cuatro países como en 2003 (Inglaterra, España, Australia y Polonia); Israel es parte del conflicto. Ni siquiera pedirle permiso al Congreso de su propio país. Donald Trump quiere que el eventual triunfo no solo sea exclusivamente de Estados Unidos, sino, más reducido aún, de él mismo.

En sus propias palabras: “Lo que ningún otro presidente de los Estados Unidos tuvo el coraje de hacer” sin importarle las consecuencias, con adicción al riesgo como si no hubiera más vida que el presente, consumiendo cada día de los 1.057 que le quedan hasta el 20 de enero de 2029, cuando tenga que entregar la presidencia a su sucesor. Ya usó intensivamente los primeros 403 días de gobierno que lleva acumulados de esta su segunda presidencia. Son los últimos años de vida activa de un hombre que hoy tiene 79 años, tendrá 81 a fin de su mandato, y parece estar dispuesto a vivirlos con la mayor intensidad posible.

No es solo él, son las condiciones de posibilidad que también lo hacen ser quien es: tanto en 1990 como en 2003 las invasiones eran terrestres y aspiraban avanzar en línea recta al final. Tanto en su intervención en Venezuela (veremos si finalmente con éxito) como en Irán, su acción espera contar con la colaboración en el territorio de los propios habitantes de los países atacados asumiendo el descontento de su población con sus gobernantes. En el caso de Irán, las manifestaciones de protesta son masivas; en Venezuela se asume que de forma subterránea está latente ese mismo deseo de una mayoría de la población por deshacerse de quienes los gobiernan.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Probablemente en parte de las condiciones de posibilidad de Trump de (hacer) ser quien es, se encuentre también el enorme desprestigio internacional de los gobiernos de Venezuela e Irán, y en el caso de este último, más aún que en el Irak de Hussein, por ser germen de un fanatismo violento con consecuencias que trascienden su área geográfica siendo Argentina el mejor ejemplo con los atentados de los años 90.

Une en Argentina los dos frentes de batalla de Trump el avión venezolano comprado a Irán con tripulación de ese país detenido en Ezeiza durante el gobierno de Alberto Fernández. Paradojas de la historia, porque Argentina en 1990 fue el único país latinoamericano que se sumó tropas durante la guerra del Golfo y recibió como respuesta en 1992 la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 lo mismo con la AMIA, todo durante la presidencia de Carlos Menem, y en el péndulo de la historia el pacto con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner denunciado en 2011 por Pepe Eliaschev en PERFIL primero desmentido y luego confirmado en 2013 con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, ambos a instancias del aún presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Argentina sería el sótano del mundo donde convergen todos los puntos del universo descripto en El Aleph de Borges.

* * *

Entrumpados es una serie estrenada el año pasado donde la corresponsal de la Televisión Española en Washington relata el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ya en 2016, ante su primera presidencia, el columnista del diario español de Andalucía José Miró había titulado su columna ‘EnTRUMPados’. Y no fuimos originales en el título de la columna del programa de las mañanas de Perfil este jueves, la que titulamos “Día 808: Milei está en(Trump)ado” pero sí oportunos, porque cuarenta y ocho horas después nos despertamos con parte de las hipótesis confirmada.

Allí se dijo: “Trump atraviesa uno de los momentos más complejos de su segundo mandato: su liderazgo se proyecta con fuerza sobre el escenario internacional, al mismo tiempo enfrenta riesgos militares, tensiones económicas y un deterioro político interno que podrían condicionarlo en el corto plazo. El frente más delicado es la crisis con Irán. El mayor temor de los mercados es que un conflicto derive en un bloqueo del estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Analistas energéticos estiman que un cierre incluso breve podría disparar el precio del petróleo hasta entre 120 y 150 dólares por barril, con impacto directo en la inflación mundial. Incluso un conflicto limitado podría empujar el barril por encima de los 80 o 100 dólares.

(...) Las encuestas muestran que Trump enfrenta niveles de aprobación relativamente bajos: alrededor del 38% de apoyo y más del 50% de rechazo en algunos sondeos recientes. Más preocupante aún para la Casa Blanca es la percepción pública sobre su liderazgo: un sondeo de Reuters/Ipsos encontró que seis de cada diez estadounidenses consideran que el presidente se ha vuelto “errático” con la edad, incluyendo una parte significativa de votantes republicanos. Esa percepción también aparece en evaluaciones sobre su política económica, donde muchos ciudadanos creen que sus decisiones son demasiado imprevisibles.

(...) Además, legisladores demócratas revelaron que archivos desclasificados del FBI sobre el caso Epstein hablan de una denuncia de violación contra Donald Trump que fue escondida por la propia administración del republicano, a pesar de que había una ley que obligaba a dar a conocer toda la investigación.

(...) No solo Milei está “entrumpado”, el país lo está. Esperemos que el Gobierno y el Presidente encuentren la manera de que la compleja situación de Trump y su gobierno afecten lo menos posible nuestra delicada situación.

* * *

Mientras se confirmaba la muerte del ayatolá Alí Jamenei, lo que resulta la segunda operación en la que Estados Unidos logra por la fuerza desalojar del poder al jefe de Gobierno de un país, el éxito de la acción militar y fundamentalmente política de Trump en Irán está en proceso.

Todo indicaba que tras el revés en la Corte Suprema con los aranceles, el Congreso se preparaba para limitar preventivamente al presidente cualquier uso de la fuerza contra Irán, y Trump se les anticipó.

Los diarios israelíes proyectan mínimamente una semana de enfrentamientos bélicos al tiempo que Milei viaja el próximo sábado junto con ocho gobernadores a Nueva York a seducir inversores.

Ojalá los avatares políticos de Donald Trump no afecten negativamente a Argentina y los pueblos de Venezuela e Irán logren superar formas de gobierno autocráticas con el menor costo humanitario.