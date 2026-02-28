El PRO se  prepara para resistir el intento de frenar el traspaso de la justicia laboral

A pesar de que forma parte del artículo 91 de la reforma laboral, y se firmó un convenio entre la Nación y la Ciudad, hace tres días, por impulso del sindicato de empleados Judicial que conduce Julio Piumato, los trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo ocuparon a la mañana la sede de Lavalle 1268

Ese mismo día en el Gobierno de la Ciudad se enteraron que, aunque aún no se había aprobado la ley laboral, ya había un amparo para frenar el traspaso. Y que, según las fuentes, se podrían sumar otros intentando lo mismo.

En este marco, la estrategia del Gobierno porteño, por estas horas, será clara: esperar a que, en última instancia, que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidan contra cualquier cautelar y confirmen la ley y el convenio.

Mientras tanto, se avanza con el nuevo fuero laboral porteño. Esta semana, el miércoles más precisamente, hubo una cumbre en el Consejo de la Magistratura porteña que conduce Karina Leguizamón junto a la administradora del Poder Judicial porteño, Genoveva Ferraro, con el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia y el secretario del área, Francisco Quintana, más el ministro de Hacienda porteño, Gustavo “Chama” Arengo para delinear los primeros pasos del flamante fuero.

“Las competencias judiciales ya están transferidas. No la gente. Y eso es muy difícil que puedan dar marcha atrás con un amparo en el Contencioso Administrativo porque ya hay fallos en este sentido”, explican a PERFIL en la Ciudad.

De hecho, en la próxima semana habrá encuentros entre funcionarios nacionales y porteños para empezar a discutir cuánto dinero le será transferido a la Ciudad producto del convenio que firmaron Manuel Adorni, como jefe de Gabinete, y Tapia de Justicia en representación de la Ciudad.

Por otro lado, hoy avanzan los concursos para crear 10 juzgados laborales porteños y dos cámaras. Por ello, se analiza enviar durante 2026 un nuevo proyecto a la Legislatura porteña que amplíe el flamante fuero laboral a 40 juzgados en 5 salas.

¿Qué ocurrirá con los juzgados nacionales? No desaparecerán en el acto sino que no sumarán causas: las nuevas que surjan en territorio porteño irán al nuevo fuero. La idea que manejan en el Gobierno porteño es que sus empleados puedan concursar para sumarse al nuevo fuero porteño.

Paralelamente, en CABA empezaron a trabajar en crear oficinas de “Gestión Judicial” para dinamizar y estandarizar los procesos. Es una iniciativa que ya rige en otras provincias como Mendoza y Córdoba.