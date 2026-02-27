Ley de Glaciares: qué cambia con la reforma que aprobó el Senado y las críticas de los ambientalistas

El Senado otorgó media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares, lo que significa que el proyecto fue aprobado por una de las dos cámaras del Congreso, aunque todavía no tiene validez legal. Para convertirse en ley deberá ser debatido y aprobado también por la Cámara de Diputados.

La iniciativa modifica aspectos centrales de la normativa sancionada en 2010, considerada una de las principales herramientas de protección ambiental en zonas cordilleranas.

Qué cambia con la reforma

El eje del proyecto apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas.La legislación actual prohíbe actividades extractivas —como minería o explotación hidrocarburífera— tanto sobre glaciares como en amplias zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua.

La reforma introduce tres cambios principales:

- Reducción del área protegida: ya no toda zona periglaciar quedaría automáticamente bajo resguardo, sino únicamente aquellas que demuestren una función hídrica específica.

- Mayor autonomía provincial: las provincias pasarían a tener más facultades para determinar qué territorios proteger y cuáles habilitar para actividades productivas.

- Posible avance de proyectos mineros: redefinir los límites ambientales podría permitir el desarrollo de iniciativas actualmente restringidas.

Las provincias más involucradas

Las más afectadas por una eventual flexibilización de la ley serían las que tienen cordillera y actividad minera activa o proyectos en carpeta:

San Juan → fuerte tradición minera (oro, cobre). Tiene varios proyectos de cobre en evaluación en zona cordillerana.

Catamarca → cobre y litio; comparte proyectos binacionales con Chile.

Jujuy → epicentro del litio en salares de altura.

Mendoza → históricamente restrictiva con la minería, pero con debate abierto.

Santa Cruz → minería metalífera consolidada.

La Rioja → proyectos en exploración.

Todas ellas tienen zonas de ambiente periglaciar en la cordillera de los Andes, donde hoy rigen restricciones.

Litio y cobre: el trasfondo económico

Detrás del debate aparece un factor clave: la demanda global de minerales críticos. El litio, esencial para baterías y almacenamiento energético, posiciona a Argentina como uno de los actores centrales de la transición energética mundial. Por su parte, el cobre resulta indispensable para redes eléctricas, energías renovables y electromovilidad.

Gobernadores y sectores productivos sostienen que la normativa vigente limita inversiones millonarias y retrasa proyectos capaces de generar empleo y divisas.

El argumento ambiental

Organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica advierten que los glaciares funcionan como reservas naturales de agua dulce y reguladores hídricos en regiones áridas.

La Ley de (Des) Protección de los Glaciares: una reforma regresiva que atenta contra la vida

Según esta mirada, reducir las áreas protegidas podría afectar el abastecimiento futuro de agua para consumo humano, agricultura y producción regional, además de aumentar riesgos de contaminación.

Lo que viene en el Congreso

El proyecto ahora deberá ser tratado en Diputados, donde pueden darse tres escenarios:

Aprobación sin cambios, lo que convertiría la reforma en ley. Modificaciones, obligando a un nuevo tratamiento en el Senado. Rechazo, lo que dejaría sin efecto la iniciativa.

Un debate de fondo

Más allá del trámite legislativo, la discusión expone un dilema estructural de la Argentina contemporánea: cómo equilibrar la explotación de recursos estratégicos necesarios para el crecimiento económico con la preservación ambiental y la seguridad hídrica a largo plazo.

La votación en Diputados definirá si el país avanza hacia un nuevo esquema de desarrollo minero o mantiene el modelo de protección vigente desde hace más de una década.

Los proyectos mineros que podrían avanzar si Diputados aprueba la reforma

La eventual modificación de la ley apunta principalmente a iniciativas ubicadas en alta cordillera, donde hoy las restricciones sobre ambiente periglaciar generan trabas regulatorias o incertidumbre jurídica.

Según informes del sector y cobertura reciente, varios proyectos de cobre, oro y litio quedarían en mejor posición para avanzar.

Distrito Vicuña (San Juan): Josemaría y Filo del Sol

Uno de los casos más mencionados.

Ubicados a más de 4.000 metros de altura en la cordillera.

Integran un megapolo minero de cobre, oro y plata.

Prevé inversiones multimillonarias y producción hacia fines de la década.

El complejo reúne los proyectos Josemaría y Filo del Sol, considerados entre los mayores desarrollos cupríferos en carpeta en Argentina.

La discusión ambiental gira alrededor de su cercanía a zonas periglaciares.

Los Azules (San Juan)

Proyecto de cobre ubicado en Calingasta.

Inversión estimada superior a US$ 2.600 millones.

Participación de capitales internacionales y socios industriales.

Es señalado como uno de los futuros motores exportadores del país si logra avanzar a fase de construcción.

El Pachón (San Juan)

Uno de los mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo.

Inversiones proyectadas por miles de millones de dólares.

En evaluación desde hace años por restricciones ambientales y regulatorias.

Forma parte del grupo de proyectos estratégicos que podrían redefinir la producción minera argentina.

Proyecto MARA – Agua Rica (Catamarca)

Desarrollo polimetálico (cobre, oro y molibdeno).

Utiliza infraestructura de la ex mina Bajo La Alumbrera.

Considerado clave para reactivar la minería metalífera en el NOA.

También ha sido objeto de cuestionamientos por uso de agua y ubicación en zonas sensibles.

Taca Taca (Salta)

Proyecto de cobre de gran escala.

Parte del paquete de inversiones que podría posicionar a Argentina entre los principales productores mundiales.

Está incluido dentro de los desarrollos cuya viabilidad depende de reglas ambientales más claras.

Proyectos de litio en expansión (Catamarca y NOA)

Aunque muchos salares no están directamente sobre glaciares, la redefinición del ambiente periglaciar también impacta en:

Tres Quebradas

Hombre Muerto Oeste

Sal de Vida

que avanzan hacia etapas productivas con inversiones crecientes.

La dimensión económica detrás

El sector estima que los principales proyectos de cobre podrían atraer casi US$ 20.000 millones en inversiones y colocar a Argentina entre los grandes productores globales del mineral.

Por eso la reforma es vista por el Gobierno y gobernadores mineros como una condición para destrabar capitales internacionales.

Por qué estos proyectos están en el centro del conflicto

La ley vigente prohíbe actividades extractivas en glaciares y ambientes periglaciares porque funcionan como reguladores naturales del agua.

La reforma propone que las provincias definan qué áreas cumplen realmente esa función hídrica.

Ahí aparece el choque: Empresas y provincias: hablan de seguridad jurídica y desarrollo. Ambientalistas: advierten riesgo sobre reservas estratégicas de agua.

Los sectores ambientalistas cuestionan la modificación de la Ley de Glaciares porque consideran que reduce el nivel de protección sobre las principales reservas de agua dulce del país y cambia el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental.

El argumento principal es que los glaciares y su entorno funcionan como reguladores naturales del agua.

Acumulan nieve y hielo en invierno.

Liberan agua lentamente en épocas secas.

Alimentan ríos usados por ciudades, agricultura y producción.

Los ambientalistas sostienen que limitar la protección solo a ciertas áreas podría dejar zonas clave sin resguardo, afectando el abastecimiento hídrico futuro, especialmente en regiones áridas de la cordillera de los Andes.

Reducción del ambiente periglaciar protegido

La ley actual protege no solo glaciares visibles, sino también el ambiente periglaciar (suelos congelados, vegas y zonas de alta montaña).

Según científicos y ONG:

Estas áreas también almacenan y regulan agua.

Son ecosistemas frágiles.

Tardan décadas o siglos en recuperarse si se dañan.

La reforma, dicen, podría excluir sectores que hoy están protegidos automáticamente.

