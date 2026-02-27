EN VIVO: el Gobierno busca aprobar en el Senado la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

La Cámara Alta tratará ete viernes la aprobación definitiva de la reforma laboral y las modificaciones al Régimen Penal Juvenil, que contemplan reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En la sesión el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sancionar definitivamente ambas iniciativas. La Ley de Modernización Laboral ya había obtenido media sanción en el Senado en febrero, con 42 votos a favor y 30 en contra, regresa a su cámara de origen tras la eliminación en Diputados del artículo 44. Por su parte, el proyecto sobre el Régimen Penal Juvenil fue aprobado en Diputados hace dos semanas, con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

