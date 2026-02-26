La Cámara alta inició una nueva sesión del período extraordinario para abordar la designación de Fernando Iglesias como embajador, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la reforma de la Ley de Glaciares, el capítulo que anticipa mayores tensiones y posibles modificaciones durante la jornada

11.42 Fue aprobada la designación de Fernando Iglesias como embajador plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea

Por 38 votos a favor, 31 en contra y con una abstención, el Senado designó como embajador ante la Unión Europea al diputado del PRO Fernando Iglesias.