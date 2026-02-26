jueves 26 de febrero de 2026
POLITICA
Seguí en vivo el debate en el Senado

Se aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea

En la sesión dedicada a discutir la ley de Glaciares, se trata también el Acuerdo Comercial Mercosur – Unión Europea.

La Cámara alta inició una nueva sesión del período extraordinario para abordar la designación de Fernando Iglesias como embajador, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la reforma de la Ley de Glaciares, el capítulo que anticipa mayores tensiones y posibles modificaciones durante la jornada

11.42 Fue aprobada la designación de Fernando Iglesias como embajador plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea

Por 38 votos a favor, 31 en contra y con una abstención, el Senado designó como embajador ante la Unión Europea al diputado del PRO Fernando Iglesias.

También te puede interesar
En esta Nota