Margarita Barrientos sobre la frase de Macri: “Díganme a dónde un pobre vive como un rey, es como burlarse”

La dirigente social Margarita Barrientos salió al cruce de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien había afirmado días atrás que "un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace 100 años".

Guerra de cifras: docentes denuncian que el básico en Corrientes no llega a los 200 mil pesos

"Es como burlarse"

“Diganme a dónde un pobre vive como un rey, es como burlarse”, aseguró la fundadora del comedor Los Piletones al criticar los dichos del exmandatario.

“A la gente le falta trabajo, le falta pan todos los días en la mesa”, sostuvo en declaraciones a Radio 750 publicadas por Página 12.

“Tiene que viajar en un tren apretado a buscar comida a un comedor. Esto es porque viven en una nube donde a ellos no les hace falta”, cuestionó Barrientos.

Maslatón: "El gobierno va a tener que pensar en una pronta solución, o le pegará como en el 2001 de De la Rúa"

"Gracias a Dios Macri aporta"

Además señaló que “gracias a Dios Macri aporta". "Pero así como él, hay mucha gente que aporta. Por eso el comedor sigue existiendo. No sólo tenemos Los Piletones, tenemos otros espacios donde hay mucha pobreza”, aseguró.

Y luego completó: “En este momento estamos atendiendo cerca de 5 mil familias. Hay muchas familias. Y no es sólo un desayuno y un almuerzo. Acá hacemos las cuatro comidas. Por más de que me faltara la comida, nunca usé cupo”.

"Yo no sé en qué sentido bajo la pobreza"

Barrientos contó que “mucho de lo que pasó con los jubilados afectó a la gente”. “Tenemos mucha gente mayor que viene al comedor, gente que antes no venían y hoy concurren al comedor”, detalló.

“Y ver eso te causa mucha tristeza. Porque uno dice que trabajó toda su vida para comer lo que quiere, y no lo que uno le da. Yo no sé en qué sentido bajó la pobreza. No sabría decirle. Porque nosotros vamos por las provincias donde hay gente pobre en todo sentido. No tienen trabajo, un lugar digno para vivir”, aseveró la dirigente social.

“A mí nadie me cuenta. Hay gente que no tiene trabajo, gente que se va de las provincias a buscar trabajo a otros lados. Hoy la gente joven arma una familia y se va, porque no tiene cómo vivir”, finalizó Barrientos.