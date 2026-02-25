Guerra de cifras: docentes denuncian que el básico en Corrientes no llega a los 200 mil pesos

La tensión entre el arco docente y el Poder Ejecutivo provincial sumó un nuevo capítulo de confrontación numérica. En medio de una negociación paritaria estancada, los sectores sindicales y los Docentes Autoconvocados salieron a desmentir las cifras oficiales, asegurando que el salario básico de un maestro de grado de jornada simple en Corrientes es "irrisorio" y no alcanza los $200.000.

Asamblea Legislativa 2026: Juan Pablo Valdés inaugura las sesiones bajo la sombra de un paro docente

La polémica estalló tras un comunicado del Gobierno provincial que sostiene que el haber neto de un docente correntino supera los $909.000, posicionándose por encima de distritos como Chaco, Formosa y Misiones. "Ese comunicado es una mentira total. El Ejecutivo plantea montos en negro que no van al básico y te inflan el neto a cobrar", sentenció Saúl Martínez, referente de los autoconvocados, en diálogo con Perfil.

El "efecto puente": la comparación con Chaco

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la brecha salarial con la vecina provincia de Chaco. Según los datos a los que accedió este medio, mientras que en Corrientes el básico no llega a los $200.000, cruzando el puente General Belgrano un maestro de grado percibe un básico de $349.353.

"El aumento del básico debe ser del 100% mínimo para equipararnos con un docente del Chaco", reclamó Martínez. La importancia del básico radica en que es la base de cálculo para ítems como la antigüedad y la zona.

Al otorgar aumentos mediante montos fijos o "en negro", la escala salarial se achata: "Resulta que gana casi lo mismo uno que recién se inicia que uno que tiene 35 años de antigüedad", explicaron.

Sin inicio de clases y a la espera del Gobernador

El estancamiento de las charlas con los ministros Marcelo Rivas Piasentini (Hacienda) y Ana Miño (Educación) derivó en la ratificación del paro para el lunes 2 de marzo. Los gremios SUTECO, AMET y ACDP se sumarán a la medida de fuerza nacional, lo que garantiza que las aulas permanecerán vacías en el inicio del ciclo lectivo.

Peligra el inicio de clases en Corrientes: sin acuerdo salarial, se agudiza el conflicto y el Gobierno pasó a un cuarto intermedio

Las exigencias sindicales permanecen firmes:

Salario inicial de $1.360.000 , acorde a la línea de pobreza del INDEC .

Blanqueo de las sumas no remunerativas.

Aumento real al básico que impacte en la pirámide salarial.

Con el cuarto intermedio dictado hasta el miércoles 4 de marzo, todas las miradas están puestas en el discurso de apertura de sesiones que brindará Juan Pablo Valdés este domingo. Los docentes esperan que el mandatario dé señales de una oferta superadora que permita destrabar un conflicto que ya dejó a la provincia sin el comienzo de clases programado.