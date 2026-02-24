Peligra el inicio de clases en Corrientes: sin acuerdo salarial, se agudiza el conflicto y el Gobierno pasó a un cuarto intermedio

El escenario educativo en la provincia ingresó en una fase crítica. Tras una reunión fallida entre el Poder Ejecutivo y los representantes sindicales, el inicio de clases en Corrientes quedó virtualmente cancelado para el próximo lunes 2 de marzo.

Mientras el Gobierno de Juan Pablo Valdés emitió un comunicado asegurando la normalidad del ciclo lectivo, los gremios SUTECO y AMET ratificaron un paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo.

La negociación, encabezada por los ministros de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y de Educación, Ana Miño, no logró saldar la brecha económica. Los docentes exigen un salario inicial que supere la línea de pobreza, fijada en $1.360.000 según los últimos índices del INDEC.

Ante la falta de una propuesta que satisfaga este piso, las autoridades provinciales dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 4 de marzo, fecha posterior al inicio oficial del calendario escolar.

El pliego de reclamos de SUTECO

Desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) informaron que la medida de fuerza es el resultado de una consulta con las bases. Entre los puntos "imprescindibles" para volver a las aulas, el gremio detalló:

Suba al Salario Básico en un solo pago y por encima de la inflación acumulada.

Blanqueo total de las sumas no remunerativas y eliminación del pago de sueldos por terminación de DNI.

Defensa del IPS: rechazo rotundo a cualquier intento de entrega de la caja previsional a la Nación y vigencia plena del 82% móvil .

Infraestructura y Salud: mejoras edilicias y el funcionamiento pleno de la obra social IOSCOR en todo el territorio provincial.

AMET se suma al rechazo por el "ajuste"

Por su parte, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) comunicó su adhesión al paro nacional. En un duro descargo, la entidad manifestó que la protesta es contra "las políticas de ajuste que están desmantelando el sistema educativo" y por la falta de respuestas en el plano salarial.

"La lucha se libra en todos los frentes y no nos temblará el pulso para profundizar la intensidad de nuestros reclamos", advirtieron desde el gremio técnico, dejando en claro que la brecha entre lo ofrecido y lo pretendido es aún muy amplia.

Agenda técnica y cuarto intermedio

A pesar del anuncio de huelga, este jueves 26 de febrero se llevará a cabo una reunión técnica en el Ministerio de Educación. Allí, la ministra Miño recibirá a los referentes gremiales para abordar cuestiones de infraestructura, pedagogía y licencias.

Sin embargo, sin una resolución sobre el eje salarial en el Ministerio de Hacienda hasta después del 2 de marzo, el lunes las aulas correntinas permanecerán vacías.