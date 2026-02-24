Consultor en seguridad: "El Mencho era hasta más poderoso que Pablo Escobar y el Chapo Guzmán"

El consultor especializado en política de seguridad de México, Alberto Guerrero Baena, analizó el impacto global de la caída del líder criminal conocido como “El Mencho” y advirtió que el Cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta ahora un proceso de sucesión entre "franquicias" tras el abatimiento de Nemesio Oseguera.

Los Sena rechazan su traslado y anticipan hábeas corpus si los envían a cárceles federales

"El Mencho"

"Estamos hablando de un delincuente que era mil veces más poderoso que incluso Pablo Escobar Gaviria en Colombia, que el propio Chapo Guzmán, que el propio Mayo Zambada o sea realmente la organización del cártel Jalisco Nueva Generación supera en todo contexto a esos delincuentes", sostuvo el analista.

En relación con el operativo que terminó con la vida del capo, el especialista explicó que no se trató de una infiltración directa, sino de una labor de rastreo tecnológico.

Al respecto detalló en declaraciones a Radio 10 que "fue un seguimiento que hizo la inteligencia estadounidense precisamente a una de las parejas de turno del Mecho”.

“Ahí fue donde yo digo que por medio de una operación que fue totalmente desordenada", remarcó.

Guerrero Baena precisó que la captura fue ejecutada por fuerzas nacionales tras el apoyo técnico externo confirmando que "hicieron el seguimiento por medio de tecnología con drones norteamericanos".

El “Clan Sosa” admitió su participación en una red narco y espera condena en diez días

“Reorganización interna”

A pesar de este golpe a la cúpula, el consultor subrayó que el fin del líder no implica la desaparición automática de la estructura delictiva en el corto plazo. Por el contrario, señaló que "no necesariamente el abatimiento del Mencho significa que va a extinguirse el cártel pero sí va a haber un tema de reorganización interna, un tema donde sin duda las franquicias que tiene a lo largo del país van a tener que estructurarse".

Así según el análisis deben "buscar una cabeza visible para que de entrada pueda pues de alguna manera encabezar y por el otro lado pues saber exactamente esas franquicias a quién le tienen que depositar todo el dinero que ellos recaban en materia de extorsiones".

Sobre la posible línea sucesoria, Guerrero Baena mencionó figuras clave que ya se perfilan para tomar el control de la organización. Por un lado se refirió a "un tipo llamado el jardinero, el apodo del jardinero es porque precisamente a las víctimas que él ejecutaba las enterraba en el jardín de su casa".

Por otra parte, indicó que existe una alternativa familiar en la estructura de mando, mencionando que "también está por ahí una de las hijas de Nemesio Oseguera, que por ahí ya purgó una condena en Estados Unidos pero que ahorita puede ser una de las de la línea sucesoria".

Finalmente, el experto explicó que "en localidades aledañas como Morelia, como Tierra Caliente, Michoacana, el caso concreto de Aguililla que es la zona donde nació el Mencho pues ha habido algún tipo de enfrentamientos". Ante este complejo panorama de seguridad, Guerrero Baena concluyó con una advertencia sobre la verdadera dimensión del grupo criminal, afirmando que "el cártel es mucho más de lo que nosotros estamos viendo".