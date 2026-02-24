Ecopuntos Misiones: 40 puntos para transformar hábitos en 20 municipios

"Con presencia en 20 municipios y una red en expansión, Ecopuntos Misiones no solo mejora la gestión de residuos, sino que impulsa educación ambiental, trabajo local y desarrollo sostenible en toda la provincia", informó el Gobierno de Misiones.

Misiones: guardaparques rescataron ejemplares de pecarí en la península de Andresito

Ecopuntos Misiones

"Misiones consolida su compromiso ambiental con 40 Ecopuntos activos en 20 municipios, fortaleciendo una red provincial que impulsa la economía circular y promueve nuevos hábitos de consumo responsable", señala un comunicado oficial.

Y luego completa: "A las tradicionales 3R se les suma una mirada superadora: Reutilizar, Reducir y Reparar. Una base esencial para transformar la economía lineal en un sistema más sostenible, donde los materiales vuelven al circuito productivo y generan oportunidades locales".

Además menciona que "una herramienta clave para que cada vecino pueda separar y disponer sus reciclables de manera responsable, es el Programa Provincial ECOPUNTOS MISIONES".

“El Ecopunto se adapta a las necesidades de cada municipio y sus actores locales, quienes serán los encargados de darle un nuevo uso a los materiales recolectados”, destacó Fernando Santacruz, subsecretario e impulsor de la iniciativa.

El Gobierno de Misiones acreditará la ayuda escolar con montos actualizados

Mapa interactivo

A través del mapa interactivo, los vecinos pueden ubicar el punto más próximo a su domicilio, consultar días y horarios de recepción y sumarse activamente al cuidado del ambiente.

https://bit.ly/MapaEcopuntosMisiones

Fuente: Ministerio de Cambio Climático