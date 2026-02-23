Perfil
El Gobierno de Misiones acreditará la ayuda escolar con montos actualizados

El gobernador Hugo Passalacqua comunicó que el miércoles 25 de febrero se acreditará la Ayuda Escolar destinada a trabajadores estatales.

04-09-2025 Hugo Passalacqua gobernador de Misiones
HUGO PASSALACQUA. Gobernador de Misiones. | GOBIERNO DE MISIONES.

El gobernador Hugo Passalacqua informó que el próximo miércoles 25 de febrero se acreditará la Ayuda Escolar en la provincia de Misiones.

Ayuda escolar

"El anuncio precisa los montos que percibirán los beneficiarios en el marco de este acompañamiento anual. La medida alcanza a trabajadores que perciben este concepto por hijo en edad escolar", indica un comunicado oficial.

"El monto establecido será de $91.000 por cada hijo. En los casos de hijos con discapacidad, la suma asciende a $227.500 por cada uno", detalla el documento oficial.

Escuelas misioneras

Además el Gobierno de Misiones comunicó días atrás que destinó $1.150 millones a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos educativos de distintos municipios.

Esta asignación se financia con recursos propios ante la baja recaudación y la merma en el envío de fondos nacionales, en un esquema que incluye obras edilicias, sostenimiento del Boleto Educativo Misionero y la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año”, señalaron desde la administración provincial.

Así "más de 300 escuelas reciben remodelaciones y mejoras en distintos puntos del territorio” misionero, resaltaron desde la Provincia.

Docentes provinciales

Además anunciaron “el acuerdo salarial para el sector docente" que "contempla una actualización en febrero y otra en abril”.

En febrero, el salario de maestro de grado sin antigüedad se fijó en $711.000 por un turno. En el caso del maestro que cumple un turno y además participa en el programa “Hora Más”, el salario asciende a $961.000. La segunda etapa del incremento se aplicará en abril.

Las liquidaciones estarán disponibles en la página del Consejo General de Educación.

