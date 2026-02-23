Pichetto: "El Gobierno juega con la vida de los trabajadores de Aluar"

El diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó con dureza a la administración del presidente Javier Milei al asegurar que “el Gobierno juega con la vida de los trabajadores de Aluar”.

Maslatón: "El gobierno va a tener que pensar en una pronta solución, o le pegará como en el 2001 de De la Rúa"

Aluminio chino

“La decisión que tomó el Ministerio de Economía de la Nación, liberando de aranceles al aluminio chino, es una represalia dirigida al empresario Madanes, dueño de Aluar", escribió presidente del bloque Encuentro Republicano Federal en su cuenta de la red social "X".

"El Gobierno se da todos los gustos, pero juega con la vida de los trabajadores de Aluar", aseguró Pichetto.

"El aluminio chino tenía un 28% de arancel para ingresar al país; es suicida abrir las importaciones al 0% para este producto, porque con China no se puede competir”, concluyó el diputado nacional.

Supermercadista con fuerte presencia en NEA: “la carne subió un 80% en pocos meses y el consumo está planchado”

Boletín Oficial

El Ministerio de Economía decidió el cierre del examen por vencimiento de la medida antidumping sobre hojas de aluminio de origen chino sin mantener el derecho del 28 por ciento vigente desde 2020, de acuerdo a lo publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 172/2026 del Ministerio de Economía (RESOL-2026-172-APN-MEC), firmada por el ministro Luis Caputo, y rige en forma inmediata desde su publicación.

"El derecho antidumping eliminado había sido fijado en 2020 por la Resolución 88 del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo en un 28 por ciento ad valorem sobre los valores FOB de exportación, a pedido de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., única productora de foil y de aluminio primario en el país", según publicó NA.