El Gobierno evalúa trasladar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) desde el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) hacia un edificio en el barrio de Constitución, donde funcionó el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La decisión, que aún no fue oficializada, forma parte de una serie de cambios impulsados por la administración de Javier Milei en materia de Memoria, Verdad y Justicia, y podría concretarse antes o después del 24 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del último golpe de Estado en el país.

El inmueble elegido es el ubicado en Cochabamba 54. En 2020, el gobierno de Alberto Fernández anunció allí la instalación del primer Ministerio de Mujeres de la Argentina. El edificio entró en obras y en 2022 algunas áreas comenzaron a funcionar en paralelo a la remodelación. Sin embargo, en noviembre de 2023, un informe técnico recomendó interrumpir los trabajos por considerarlos riesgosos para los trabajadores.

Ya con la cartera eliminada por la actual gestión y convertida en subsecretaría, el edificio del barrio porteño de San Telmo fue desalojado en febrero de 2024. Más tarde se evaluó su venta mediante subasta, pero finalmente fue transferido al Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona. Desde Justicia admiten que la mudanza está bajo análisis, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín. En los pasillos del ministerio se da por hecho el traslado, aunque no hay confirmación formal.

Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó un cambio de enfoque en el área de DDHH. En mayo de 2025 degradó la Secretaría a subsecretaría y avanzó con despidos que, según estimaciones oficiales, superaron el 40% del personal. La gestión sostiene que busca ampliar la mirada sobre los años setenta bajo la doctrina de la “memoria completa”, que incorpora también a víctimas de organizaciones armadas previas al golpe de 1976.

El posicionamiento oficial se reflejó en los mensajes oficiales del 24 de marzo de 2024 y 2025. El año pasado participó con su voz el exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre, actual titular de la Escuela Nacional de Inteligencia. En la última conmemoración, el video fue encargado al escritor Agustín Laje, referente de la nueva derecha y titular de la Fundación Faro, quien planteó la necesidad de revisar el relato histórico sobre el período.

En diciembre pasado, la SDH cambió de conducción cuando Joaquín Mogaburu reemplazó al exjuez Alberto Baños, quien ya había explorado la posibilidad de ceder el edificio 27 de la ex ESMA a dependencias del sistema judicial. Mogaburu es un exfuncionario de Comodoro Py y del Ministerio de Defensa bajo la gestión del ministro Luis Petri, desde donde impulsaba cursos de “verdad completa”.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación ocupa el edificio 27 del predio de la ex ESMA.

La eventual salida de la Subsecretaría del predio donde funcionó el centro clandestino de detención de la ESMA tendría un fuerte impacto simbólico. En diciembre de 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró allí las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos junto a organismos y sobrevivientes, en un gesto de reivindicación a las políticas de juzgamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad.

Otros de los cambios que se evalúan desde el Ejecutivo son sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA, que funciona en el antiguo casino de oficiales, núcleo del centro clandestino. Según trascendió, se evalúan modificaciones en el guion y en el material audiovisual que reciben los visitantes. El museo depende del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y fue inaugurado en 2015.

Mientras tanto, el Gobierno también promueve la instalación de organismos judiciales dentro del predio. El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la megacausa ESMA, autorizó el traslado del archivo de la UFI-AMIA a edificios internos, y el procurador interino Eduardo Casal firmó una resolución para que el Ministerio Público Fiscal ocupe otro sector del complejo.

Ante los cambios en materia de derechos humanos, en las últimas semanas, la Defensoría del Pueblo porteña difundió informes en los que advierte sobre el deterioro observable en distintos sitios de memoria de la Ciudad, como los excentros de detención Olimpo, Club Atlético, Virrey Cevallos y Automotores Orletti. En esa línea, el juez Ercolini solicitó a ese organismo que le remitiera, en caso de contar con uno, un relevamiento sobre la situación de la ex ESMA, el predio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

