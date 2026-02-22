Ralph Schumacher, ex corredor y hermano de la leyenda de la F-1, se casa con un expolítico de derecha

Con un mensaje formal publicado en su cuenta de Instagram, Ralph Schumacher confirmó que se casará con el francés Etienne Bousquet-Cassagne. “Noscomplace confirmar que Ralf Schumacher y su compañero Étienne Bousquet-Cassagne se casarán”, decía el texto.

Ralph Schumacher tiene cincuenta años, estuvo casado de 2001 a 2015 con Cora-Caroline Brinkmann. Con ella tuvo a David, quien hoy tiene veinticinco años y como su padre, su famoso tío Michael, y su primo Mick, también incursionó en la carreras de autos como profesión. David Schumacher tiene un Instagram muy visual como el de su padre, y cuando hace dos años Ralph hizo pública su relación con Etienne y así también la “salida pública del armario”, escribió: “Papá, me alegro mucho de que finalmente hayas encontrado a alguien con quien realmente te sientas muy cómodo y seguro, no importa si es hombre o mujer, estoy 100 por ciento contigo papá, y te deseo todo lo mejor y felicidades.”

Prejuicio. Michael Schumacher le lleva a su hermano Ralph, siete años de diferencia –el primero tiene 57 años, el otro, 50–, y una sucesión de premios y hazañas únicas en la Fórmula Uno. Y esto es algo de lo que Ralph habló en varios reportajes en los que siempre sostuvo que la mirada de los otros remarcaba la superioridad deportiva de su hermano. Y esos otros incluían a su propia familia. “Mi familia no es muy aficionada al automovilismo. A mi padre no le gusta, él prefiere ir a pescar”, dijo en un reportaje al medio británico The Times. “Incluso cuando Michael estaba en su mejor momento, mi padre siempre me decía: ‘Por favor, dedicate a otra cosa’. Él quería que fuera chef, que tuviera un trabajo de verdad y no correr en automovilismo.(...) Michael tuvo muchísima suerte así que un hijo ya es increíble, pero dos (hijos) es imposible. Así que dedícate a otra cosa’”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Colapinto en la mira. Aunque el apellido Schumacher remite, primero a Michael, y desde la irrupción de Franco Colapinto también a su hijo Mick, Ralph Schumacher no es ajeno a ese deporte. Fue corredor de Fórmula Uno entre 1997 y 2007, y ganó seis grandes premios como integrante de los respectivos equipos de Toyota, Jordan, y Williams. Después se dedicó a otra categoría, y en el presente al mundo de los negocios.

Por su locuacidad, por su apellido y experiencia, es consultado en podcasts y programas deportivos sobre Fórmula Uno. Es en esos espacios donde Ralph Schumacher volvió a ser oído y criticado por los fans argentinos de ese deporte. ¿El motivo? Sus críticas a Franco Colapinto quien, según él, no debió haber ocupado el puesto que sí merecía su sobrino Mick. Incluso hace unos días, sumó su opinión respecto de la performance de Colapinto en Bahrein.

Ultraderecha. Con 35 años, Etienne Bousquet-Cassagne se dedica a negocios en bodegas, cosmética y hotelería. En alguno de esos rubros, lo acompaña su futuro marido Ralph Schumacher. Antes de ese presente empresarial, Etienne incursió en la política. Fue en su Francia natal y en un espacio por demás polémico: el Frente Nacional, partido de ultraderecha creado por Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual líder del ahora llamado Agrupación Nacional. En 2013, Etienne se presentó –sin éxito– en como candidato en una elección en la región donde nació y donde su padre también es dirigente de una asociación que representa a productores agropecuarios. Pero eso es parte del pasado. El Instagram es una radiografía de su presente que incluye los negocios, los viajes, y el fitness.