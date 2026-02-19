Virginia Giuffre y el caso Epstein: la denunciante que llevó al príncipe Andrés a los tribunales y cuya muerte sigue generando interrogantes

El arresto de Prince Andrew, duque de York y hermano del rey Carlos III, volvió a instalar en la agenda internacional el nombre de Virginia Giuffre, una de las denunciantes más visibles del entramado de abusos sexuales asociado al financista estadounidense Jeffrey Epstein y a su colaboradora Ghislaine Maxwell.

La figura de Giuffre fue central en la demanda civil presentada en Estados Unidos en 2021 contra el príncipe Andrés, a quien acusó de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años. El duque negó reiteradamente las acusaciones y, en 2022, alcanzó un acuerdo extrajudicial que evitó que el caso llegara a juicio. El pacto no implicó la admisión de culpabilidad.

Giuffre murió en abril de 2025 en Australia. Las autoridades locales informaron que se trató de un suicidio y señalaron que no había indicios de intervención de terceros. Sin embargo, declaraciones previas de la denunciante, en las que aseguraba que no tenía tendencias suicidas y que cualquier muerte en esas circunstancias sería sospechosa, alimentaron dudas en la opinión pública y en parte de su entorno familiar.

Quién fue Virginia Giuffre y cuál fue su rol en el caso Jeffrey Epstein

Virginia Louise Giuffre (1983–2025) afirmó haber sido reclutada siendo menor de edad por el círculo cercano de Epstein. Según su testimonio, fue trasladada entre distintos países y presentada a hombres poderosos en un contexto que describió como coercitivo y de explotación sexual.

Su denuncia contra el príncipe Andrés se convirtió en uno de los episodios más sensibles del escándalo que rodeó a Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019 mientras enfrentaba nuevos cargos federales. Maxwell, por su parte, fue condenada en 2021 en Estados Unidos por tráfico sexual de menores.

El caso adquirió una dimensión institucional cuando el príncipe Andrés fue apartado de sus funciones oficiales y perdió títulos militares y patronazgos reales tras la controversia pública y la presión política. La entrevista que concedió en 2019 a la BBC, destinada a aclarar su vínculo con Epstein, fue ampliamente criticada y profundizó la crisis reputacional.

Demanda civil, acuerdo extrajudicial y consecuencias para la monarquía británica

La demanda presentada por Giuffre en Nueva York en 2021 abrió un frente judicial directo contra un miembro de la familia real británica. El proceso avanzó durante meses hasta que, en febrero de 2022, ambas partes anunciaron un acuerdo confidencial.

El comunicado difundido entonces indicó que el príncipe Andrés lamentaba su asociación con Epstein, pero no reconocía las acusaciones formuladas en su contra. El acuerdo incluyó una compensación económica destinada en parte a organizaciones de apoyo a víctimas.

Aunque el caso no llegó a una sentencia judicial, la controversia tuvo efectos duraderos en la monarquía británica, ya que marcó uno de los mayores desafíos institucionales de las últimas décadas. La reciente detención del duque de York en el marco de nuevas investigaciones vinculadas a documentos del caso reavivó el interés global por los hechos y por el rol que jugó la denunciante.

La muerte de Virginia Giuffre

El 25 de abril de 2025, la familia de Giuffre informó que había fallecido en Western Australia, donde residía. Las autoridades australianas señalaron que no existían evidencias de circunstancias sospechosas y que el fallecimiento fue resultado de un suicidio.

No obstante, familiares expresaron públicamente dudas sobre esa conclusión. En redes sociales se difundieron declaraciones previas de Giuffre en las que afirmaba no ser una persona suicida y advertía que cualquier muerte en tales condiciones debía considerarse sospechosa.

Hasta el momento, no se han divulgado informes oficiales que contradigan la versión inicial de las autoridades. Sin embargo, el contexto en el que se desarrolló su vida pública —marcado por denuncias contra figuras influyentes y por la muerte de Epstein bajo custodia federal— contribuyó a que su fallecimiento continúe siendo objeto de debate.