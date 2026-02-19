Detuvieron al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, por sus vínculos con Epstein

La policía británica detuvo a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano de Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco del escándalo por la filtración de archivos en el caso Jeffrey Epstein.

En octubre de 2025, el ahora expríncipe Andrés había renunciado a sus títulos de nobleza, que incluían el de duque de York, debido a sus vínculos con el financista, condenando por orquestar una red de trata de menores.

Los hechos ocurren después de que la Policía de Thames Valley dijera que estaban evaluando una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte del expríncipe con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", sostiene un comunicado de las autoridades.

Si bien la Policía de Thames Valley no identificó explícitamente al expríncipe en su texto, alegando que no nombrará al hombre arrestado "debido a reglas nacionales", se han difundido fotos que muestran vehículos policiales rodeando la finca de Sandringham en Norfolk, en el este de Inglaterra, donde vive Andrés Mountbatten-Windsor, según informa la BBC.

En desarrollo....

LT