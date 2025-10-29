Los problemas del príncipe Andrés parecen lejos de llegar a su fin. Según el escritor y biógrafo real Andrew Lownie, existe una “muy buena posibilidad” de que el duque de York y su exesposa Sarah Ferguson terminen en la cárcel, en el marco de nuevas investigaciones vinculadas al caso Jeffrey Epstein. El especialista sostiene que la Familia Real británica ya no tiene intención de protegerlo y que “lo dejará tirado” por el daño que su conducta provocó a la institución.

Lownie, autor del libro El ascenso y la caída de la Casa de York, aseguró en una entrevista a TalkTV que “las autoridades querrán seguir adelante con algunas de estas investigaciones” y que “si presentan cargos, hay una muy buena posibilidad de que tanto él como Sarah Ferguson vayan a prisión”.

El comentario reavivó la controversia en torno a los vínculos del príncipe con el financista Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. El caso vuelve a sacudir a la monarquía británica tras la publicación póstuma del libro de Virginia Giuffre, la mujer que acusó a Andrés de haberla agredido sexualmente cuando era menor de edad.

El príncipe Andrés, acorralado por el caso Epstein, renunció a todos sus títulos reales

En este nuevo contexto, tanto Andrés como Sarah Ferguson enfrentan un creciente escrutinio público. El duque, de 65 años, no solo está señalado por su conexión con Epstein, sino también por presuntos abusos de poder durante sus años como representante de la corona. A su vez, Ferguson quedó bajo sospecha por haber recibido apoyo financiero del magnate durante más de una década.

“La familia real lo dejará tirado”: las duras declaraciones de Andrew Lownie

El biógrafo Andrew Lownie fue contundente al afirmar que el duque de York habría abusado de la posición de privilegio que le otorgó la fallecida reina Isabel II. Según sus palabras, “simplemente el descaro, la sensación de que podía salirse con la suya. Iba a una visita oficial a Tailandia, pagada por el contribuyente, y llevaba a su amante con él para que se sentara en el coche en los actos oficiales. Pasaba por 40 prostitutas en cuatro días”.

Lownie agregó que, durante años, “mucha gente lo encubría y lo protegía, y eso incluía, me temo, a la Reina”. En su opinión, “este problema debería haberse abordado hace años. El Palacio solo tiene la culpa”. El escritor sostiene que la institución ahora busca tomar distancia del duque para preservar su imagen, y que el rey Carlos III no está dispuesto a sostenerlo políticamente.

El príncipe Andrés junto a Jeffrey Epstein.

El escándalo se intensificó luego de que un diario británico revelara que Andrés intentó involucrar a la Policía Metropolitana y a un asesor clave de Isabel II en una campaña para desacreditar a Virginia Giuffre. Según el medio, un correo electrónico mostró cómo el príncipe le pidió a su guardaespaldas, pagado por el Estado, que investigara a la mujer a la que calificó de “mentirosa”.

De acuerdo con esa información, Andrés habría compartido datos privados de Giuffre, como su fecha de nacimiento y número de seguro social, presuntamente obtenidos a través de Epstein. El biógrafo británico cree que estas revelaciones podrían ser determinantes para que las autoridades “presenten cargos” y abran una nueva causa judicial.

Mientras tanto, el duque se enfrenta también a una crisis personal. Medios británicos sostienen que la relación con su exesposa se habría deteriorado y que ambos podrían verse forzados a abandonar Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones donde viven desde 2008, por presiones del rey Carlos.

Nuevas acusaciones de Virginia Giuffre en su autobiografía póstuma hunden aún más la reputación del príncipe Andrés

Sarah Ferguson y las nuevas revelaciones sobre su vínculo con Epstein

En paralelo, Sarah Ferguson enfrenta su propio frente de tormenta. De acuerdo con documentos citados por la prensa británica, la duquesa habría recibido apoyo económico de Epstein durante 15 años. El propio financista, según correos electrónicos descubiertos, se quejaba de los “modos de aprovechamiento” de Ferguson y aseguraba que su relación con ella iba “mucho más allá” de los casi 20 mil dólares que ella admitió haber aceptado públicamente.

En uno de esos correos, Epstein habría afirmado que la duquesa “fue la primera en celebrar” su liberación de prisión “con sus dos hijas”, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, que en ese entonces tenían 20 y 19 años, respectivamente. Estos intercambios formarían parte de un conjunto de documentos que están siendo revisados por el Congreso de Estados Unidos y que podrían ver la luz próximamente, una vez protegidas las identidades de las víctimas.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés.

No es la primera vez que el nombre de Ferguson aparece en el caso. En 2011, la exduquesa ofreció una “sincera disculpa” por haber aceptado dinero de Epstein, calificando el hecho como “un gran error de juicio”. Sin embargo, el magnate reaccionó furioso: “La duquesa a la que he ayudado económicamente durante 15 años dijo que no quiere tener nada que ver con un pedófilo y abusador sexual de menores. Ha causado bastante revuelo”, escribió en un correo al agente de modelos francés Jean-Luc Brunel.