"Chica de nadie": la autobiografía de una víctima de Jeffrey Epstein vuelve a sacudir a la monarquía británica

La historia de Virginia Giuffre, una de las voces más reconocidas entre las víctimas del pedófilo multimillonario Jeffrey Epstein, vuelve a ocupar el centro de la escena global. Esta vez, desde la tumba. Su autobiografía póstuma, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice ("Chica de nadie: memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia"), será publicada el próximo 21 de octubre y promete no solo estremecer al mundo, sino también reavivar el escándalo que todavía persigue no solo al presidente estadounidense Donald Trump, sino a figuras de alto calibre mundial como el príncipe Andrés, cuya implicancia en el caso mantiene en vilo a la monarquía británica.

Virginia Giuffre, quien se quitó la vida en abril de este año a los 41 años en su granja de Australia Occidental, escribió su historia a lo largo de varios años. Según la editorial (Knopf, una división de Penguin Random House), dejó instrucciones claras de que quería que sus memorias fueran publicadas. La obra es presentada como "una narración cruda y definitiva" sobre los abusos sufridos en manos de Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell —la exsocialité británica condenada por reclutar niñas y adolescentes para la red de tráfico sexual del financista—. También relata los abusos que sufrió en su infancia, su huida a los 19 años y su posterior transformación en activista por los derechos de las víctimas.

El príncipe Andrés, hijo de Isabel II, firmó un acuerdo extrajudicial con la denunciante por el caso Epstein.

Pero Nobody’s Girl no solo es un testimonio de supervivencia: es, también, un documento incómodo para la corona británica. Giuffre asegura en el libro que fue forzada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, duque de York, cuando tenía 17 años, en al menos tres ocasiones. Una acusación que el hijo de la reina Isabel II negó reiteradamente, aunque en 2022 evitó enfrentar un juicio civil en EE.UU. al alcanzar un acuerdo extrajudicial millonario con la autora, presuntamente pagado por la difunta monarca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ghislaine Maxwell declaró y tranquilizó a muchos poderosos

El vínculo del príncipe Andrés con el caso Epstein

Las consecuencias de la acusación fueron devastadoras para Andrés, actualmente un paria de la familia real británica, una situación que empeoró cuando se corroboró que figuraba en la lista de contactos del financista pedófilo, fallecido en 2019 mientras esperaba ser enjuiciado por corrupción de niñas y adolescentes.

Tras una fallida entrevista con la BBC en la que no mostró empatía ni ofreció disculpas a las víctimas, fue apartado de la vida pública. Perdió sus patrocinios reales, cargos militares honoríficos y quedó en el ostracismo. Hoy, vive recluido en su residencia Royal Lodge, amenazado incluso con ser desalojado por su propio hermano, el rey Carlos III. Ni siquiera es bienvenido en Balmoral, la residencia de verano donde la familia real se reúne cada agosto.

Una reciente biografía no autorizada lo describe como "un adicto sexual", mientras una encuesta reveló que dos tercios de los británicos desean que se le retiren todos sus títulos reales. La familia real, en tanto, guarda silencio. Buckingham ya no comenta sobre el duque de York y su vocero personal declinó responder sobre la inminente publicación del libro.

Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell

La fotografía de Giuffre a los 17 años con el príncipe Andrés —tomada en la casa de Maxwell en Londres— sigue siendo una de las pruebas más discutidas. El duque asegura "no recordar" el momento y ha llegado a sugerir que la imagen podría haber sido falsificada. En sus memorias, Giuffre no solo reafirma sus acusaciones contra el duque, sino que promete revelar más detalles sobre las figuras que rodeaban a Epstein y Maxwell.

Aunque el nombre de Donald Trump fue vinculado repetidamente al entorno de Epstein, desde la editorial aclararon que Giuffre no incluye acusaciones contra el presidente estadounidense en su libro, actualmente afectado por el revuelo que generó entre sus seguidores del MAGA el cierre del caso Epstein.

En una reciente entrevista desde prisión, Ghislaine Maxwell dijo que Trump fue "amable" pero "nunca inapropiado con nadie". Sin embargo, también aseguró que fue Sarah Ferguson —la exesposa del príncipe Andrés— quien intentó acercarse sentimentalmente a Epstein, algo que calificó como "molesto".

Ghislaine Maxwell defendió a Trump, dijo que Epstein no tenía "lista de clientes" e insinuó que fue asesinado

Giuffre, una voz del caso Epstein que fue silenciada y regresa

Giuffre fue madre de tres hijos y dividía su ciudadanía entre Estados Unidos y Australia. Su familia la describió como una “guerrera feroz” cuya lucha merece ser recordada. Con esta publicación, su voz regresa para interpelar, nuevamente, a los poderosos que intentaron silenciarla.

El libro será publicado por la misma editorial que lanzó Spare, las memorias del príncipe Harry, y promete ser otro golpe al núcleo de la Casa de Windsor. Mientras tanto, el duque de York sigue cada vez más aislado, acompañado únicamente por su exesposa en una residencia secundaria cercana a Balmoral, y con escasas apariciones públicas. La historia de Virginia Giuffre, Nobody’s Girl, amenaza con marcar un nuevo punto de inflexión en el mayor escándalo que sacudió a la monarquía británica en tiempos recientes.

CD/MU