Hunter Biden dijo que Donald Trump conoció a Melania a través del pederasta Epstein y ella amenazó con demandarlo

La esposa del presidente de Estados Unidos, Melania Trump, exigió una retractación pública por parte de Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden, luego de que éste asegurara que el fallecido pederasta Jeffrey Epstein fue quien le presentó a Donald Trump a principios de los 2000.

Las declaraciones que originaron el conflicto fueron realizadas por Hunter Biden a principios de mes, durante una entrevista con el periodista Andrew Callaghan, en la que aseguró que el financista fue el nexo entre la entonces modelo de origen esloveno, conocida como Melania Knauss, y el poderoso empresario Donald Trump, varios años antes de que éste se convirtiera en presidente. Poco después, en 2005, ambos se casaron.

Los dichos de Hunter Biden enardecieron a la primera dama estadounidense. A través de una carta legal, Melania lo amenazó con una demanda por más de mil millones de dólares si no desmiente las afirmaciones, según Fox News Digital. Además, exigió un pedido de disculpas por parte del hijo de Biden, quien además denunció a "las élites" por haber "saboteado" la carrera política de su padre, quien se retiró de la contienda electoral con Trump ante la creciente preocupación por su estado cognitivo.

Ante el revuelo que generó la demanda, y en medio de un contexto delicado con un gobierno golpeado por el escándalo Epstein, Hunter Biden volvió a hablar con Callaghan, quien le dijo si estaba dispuesto a retractarse tal como había pedido Melania para evitar la demanda. "A la m... con eso, no lo haré", sostuvo Biden, en un clip viral en redes este 14 de agosto.

Melania Trump, salpicada por el caso Epstein

Durante su entrevista, Hunter Biden criticó duramente a las “élites” del Partido Demócrata, a quienes culpa de haber saboteado la carrera política de su padre, forzando su retirada de la campaña presidencial el año pasado. En ese contexto, mencionó que “Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas”, atribuyendo esta información al periodista y autor, Michael Wolff, conocido por su postura crítica hacia Trump.

Si bien el presidente estadounidense ha desacreditado públicamente a Wolff, llamándolo un “periodista de tercera” y acusándolo de inventar historias para vender libros, el periodista fue mas allá. En una entrevista con el medio The Daily Beast, declaró que Melania fue presentada a Trump por un socio común con Epstein, afirmación que fue luego publicada por medios como la BBC. Sin embargo, el medio se retractó posteriormente tras recibir otra carta del abogado de Melania. La primera dama compartió en sus redes sociales la noticia de la rectificación, como parte de su estrategia para limpiar su imagen pública.

El abogado de Melania, Alejandro Brito, calificó estas afirmaciones como “falsas, despectivas, difamatorias e incendiarias” en una carta enviada a Abbe Lowell, representante legal de Hunter Biden, quien enfrenta cargos federales por posesión ilegal de armas y evasión fiscal. Brito sostiene que los comentarios han causado un “perjuicio financiero y reputacional abrumador” a Melania, quien fue tendencia en X (antes Twitter) tras la difusión masiva de las declaraciones en redes sociales y medios internacionales.

La versión oficial del primer encuentro entre Donald y Melania sostiene que fue el agente de modelos Paolo Zampolli quien los presentó durante una fiesta en la Semana de la Moda de Nueva York en 1998. Años después, en el 2000, se registró una imagen que muestra a la pareja junto a Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, hoy encarcelada por su participación en la red de tráfico sexual. Aunque Trump reconoció haber sido amigo de Epstein en el pasado, asegura que la relación terminó abruptamente luego de una disputa laboral.

La disputa legal surge en un momento tenso para el presidente estadounidense, en medio de una creciente presión pública por el cierre del caso Epstein. En las últimas semanas, sectores críticos del gobierno han reclamado la publicación de los llamados “archivos Epstein”, documentos relacionados con la investigación criminal del financista pedófilo, que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

Aunque Trump prometió hacer públicos dichos documentos si regresaba al poder, tanto el FBI como el Departamento de Justicia declararon en julio que no existe una “lista incriminatoria” de clientes vinculados a Epstein. Esta explicación ha sido rechazada por una parte de la base radical del movimiento MAGA, que insiste en teorías conspirativas sobre la muerte de Epstein y acusa al sistema de encubrimiento.

Los esfuerzos de Melania Trump por limpiar su imagen

Más allá del daño personal, la amenaza de demanda encaja en el patrón legalista que caracteriza a la familia Trump, que ha recurrido frecuentemente a litigios para perseguir a sus críticos. No obstante, las figuras públicas enfrentan un alto estándar probatorio para ganar casos por difamación en Estados Unidos.

Este episodio ocurre en un contexto político complicado para Trump, con el movimiento MAGA enfrentando divisiones internas y crecientes cuestionamientos sobre la transparencia de su gobierno. La tormenta, en tanto, se desató en julio con el cierre del caso Epstein a manos de una investigación del Departamento de Justicia que determinó que no solo el financista pedófilo "se suicidó" sino que no existía una tal "lista de clientes", lo que enardeció a un sector del trumpismo que creía lo contrario. Mientras tanto, Hunter Biden aún no ha respondido públicamente a la carta enviada el 6 de agosto por el abogado Brito.

En paralelo a sus esfuerzos legales, la primera dama también protagonizó gestos simbólicos orientados a reforzar su imagen pública y proyectar una figura de referencia cultural. Esta semana, una comisión de presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó una medida para renombrar la sala de ópera del prestigioso Kennedy Center en Washington como “Primera dama Melania Trump”.

La enmienda fue incluida en el presupuesto 2026 del Departamento de Seguridad Interior, encargado también de temas culturales, y amenaza con el recorte de fondos federales al Kennedy Center si no se concreta el cambio. El congresista republicano Mike Simpson, autor de la propuesta, defendió la iniciativa como una forma de reconocer el compromiso de Melania con las artes.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Trump ha impulsado una reorganización total del Kennedy Center, removiendo miembros de su consejo directivo y asumiendo personalmente la dirección de la institución con el objetivo declarado de erradicar la “cultura woke” y redefinir el panorama cultural de la capital bajo su nueva administración.

