Milei habló con Zelenski a horas de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una charla por videoconferencia con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, donde dialogaron sobre la posibilidad de ponerle fin a la guerra con Rusia. Ocurre un día antes de las negociaciones que iniciarán los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin, en Alaska, donde tratarán el mismo tema.

“Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei. Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Le informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables”, expresó Zelenski. El mandatario ucraniano agregó que Milei “está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo”, según le confirmó.

Sucede horas antes del encuentro entre Trump y Putin en la base Elmendorf-Richardson de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, en Alaska, donde el objetivo del encuentro es tratar el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya lleva cuatro años.

“También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo”, continuó Zelenski.

El líder ucraniano hizo foco en el vínculo bilateral y señaló que “en este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial”. “También acordamos reanudar el formato de consultas políticas entre nuestros ministerios de Asuntos Exteriores. Nuestros equipos trabajarán activamente para garantizar que se celebren lo antes posible”, continuó.

Además, comentó que agradeció a Milei su participación en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, al expresar que “junto con todos nuestros socios trabajaremos para garantizar que todos los niños ucranianos regresen a casa lo antes posible”.

Trump busca una reunión entre Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos afirmó este jueves que solo una cumbre tripartita que incluya a Zelenski podría sellar un acuerdo de paz en Ucrania para "repartir" territorio.

El encuentro con Putin "prepara la segunda reunión, pero hay un 25% de probabilidad de que (...) no sea exitosa", declaró Trump a Fox News Radio. Kiev y sus aliados europeos temen que ambos mandatarios comiencen a redibujar el mapa de Ucrania el viernes sin el visto bueno de Zelenski.

Donald Trump y Vladimir Putin

"La segunda reunión va a ser muy, muy importante, porque será una reunión donde se alcanzará un acuerdo. Y no quiero usar la palabra 'repartir las cosas'. Pero, ya saben, hasta cierto punto, no es un mal término" porque se hablará de "fronteras y territorios", agregó el republicano.

El jueves Putin elogió los "esfuerzos" de Estados Unidos "para poner fin a las hostilidades, resolver la crisis y alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes involucradas".

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró fundamental abordar las "garantías de seguridad" para poner fin a la guerra desatada en 2022 con la invasión rusa, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ucraniano no fue invitado a lo que el Kremlin describió como un encuentro "cara a cara" entre Putin y Trump. Zelenski fue recibido el jueves en Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer.

La conversación en la base aérea de Elmendorf-Richardson se llevará a cabo con intérpretes, informó el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. "La agenda se centrará principalmente en la resolución de la crisis ucraniana", añadió.

A continuación, los presidentes darán una conferencia de prensa conjunta, la primera desde una en 2018 en Helsinki durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando ambos escenificaron un buen entendimiento entre ellos.

