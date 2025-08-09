Zelenski rechaza entregar territorio ucraniano y se planta para que Kiev participe en las negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó el sábado la idea de que su país ceda territorio y reclamó la presencia de su país en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Lo dijo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiera como una posibilidad que un acuerdo de paz podría contemplar "algún intercambio de territorios".

Zelenski dijo que Ucrania "no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho" y que los ucranianos "no entregarán su tierra al ocupante”.

Trump adelantó el viernes que se reuniría con Putin incluso si el líder ruso no involucraba a Zelenski. El encuentro está previsto para el próximo viernes en Alaska y abre una esperanza para la culminación de un conflicto que ya lleva más de tres años.

Pero Zelenski insiste con participar. “Cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán”, sostuvo.

En un comunicado publicado en Telegram, Zelenski adijo que la integridad territorial de Ucrania, consagrada en su Constitución, debe ser innegociable y enfatizó que una paz duradera debe incluir la voz de Ucrania.

