Ruskolekier: “Putin se tragó a Ucrania porque cree que nunca debió separarse de Rusia”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Alberto Ruskolekier explicó las razones detrás de la reciente decisión de Donald Trump de enviar submarinos nucleares cerca de Rusia como una fuerte señal de presión hacia Vladimir Putin.

Un mensaje de fuerza: submarinos nucleares y advertencias comerciales

"Trump mandó hacer una exhibición de fuerza con submarinos nucleares para que Rusia observe esta demostración”, afirmó el entrevistado al analizar los recientes movimientos estratégicos de Estados Unidos. La decisión se vincula directamente con el ultimátum impuesto a Rusia: alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania en un plazo de 50 días, luego acortado a tan solo 10. Ese plazo vencerá este viernes, dentro de 28 horas.

“Putin demostró ser un presidente durísimo”, señaló el experto. “Su visión es histórica y busca recuperar el esplendor territorial de la URSS, no porque sea comunista, sino porque quiere volver a tener ese poderío estratégico enorme”. En este marco, Estados Unidos endureció su postura y elevó las tensiones con un acto simbólico de disuasión nuclear.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió con firmeza: “no se sienten amenazados” y no permitirán presiones externas. Pero la presencia del delegado norteamericano Wyshkow reunido con Putin en Moscú, mientras transcurría la entrevista, podría abrir una nueva instancia de negociación. “Wyshkow no viajó simplemente a ver qué pasaba. Fue convocado. Algo, posiblemente, están buscando acordar”, indicó Ruskolekier.

Rusia, Ucrania y la lógica histórica del conflicto

Para el analista, el conflicto no es solo militar o económico, sino también identitario: “Putin se tragó a Ucrania porque cree que nunca debió haber sido separada de la Unión Soviética”. Ruskolekier explicó que, según la visión del Kremlin, "Ucrania forma parte esencial de la Rusia histórica”, algo que se remonta a la antigua Rus de Kiev, donde no existían divisiones entre ucranianos y rusos, sino un origen étnico eslavo común.

Sin embargo, el analista fue claro: “La verdad es que eso no es así. La historia muestra que cada pueblo tomó su propio rumbo”. Esta narrativa nacionalista de Moscú choca con la realidad de una Ucrania soberana que ahora resiste desde hace años la ofensiva rusa.

En cuanto a las posibilidades de una salida diplomática, el experto dejó una ventana abierta: “Se está hablando de suspender por algunos días los ataques con drones y bombardeos aéreos”. No obstante, advirtió que cualquier acuerdo “va a tener que contar con algún tipo de aprobación de Ucrania”, aunque recordó que “por un lado quiere llegar a un entendimiento y por otro hará lo que Estados Unidos le indique”.

Ruskolekier también abordó el impacto económico en el tablero global: “Rusia tiene el mismo PBI que Brasil, unos 2,1 billones de dólares, pero está sufriendo una ralentización”. La presión comercial, sumada a las alianzas rusas con Irán, China y Corea del Norte, hace aún más complejo el equilibrio internacional.