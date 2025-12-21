La operación de Cristina Kirchner tuvo fuerte repercusión en redes: Milei y Marra postearon del tema

Cristina Fernández de Kirchner fue operada de urgencia este sábado en la clínica privada Otamendi. Lo ocurrido generó una fuerte repercusión en las redes sociales. Javier Milei reposteó, en su cuenta de X, un texto de Gabriel Martino: "Cristina internada en el Otamendi. La que defiende el estado presente y estuvo en el poder cuatro mandatos para construir la salud pública, cuando tiene una urgencia va al privado. Condenada farsante".

En tanto, otro de los que sorprendió con un mensaje fue Ramiro Marra, el exlegislador libertario, quien también se mostró muy duro con la exmandataria en este mal momento: “Cristina, te deseo una pronta recuperación, así volvés al encierro rápidamente”.

La Cámpora, agrupación que lidera Máximo, el hijo de la expresidenta, compartió una foto donde se ve a sus militantes haciendo guardia frente a la clínica Otamendi, y junto a ella escribió: “Nunca caminarás sola. Bancando a Cristina”. El Profe Romero, periodista que ganó popularidad gracias a su trabajo en televisión y radio, escribió: “Cristina Fernández de Kirchner fue internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires por un cuadro de apendicitis. La operación finalizó después de las 22 y la ex mandataria se recupera acompañada de su círculo íntimo”.

Los cibernautas, por su parte, se dividieron en dos bandos claramente definidos, los que cuestionaron duramente a la exmandataria y los que la apoyaron sin reservas. La cuenta Nueva Fuerza Libertadora ironizó: “¡El hospital privado Otamendi logró algo inédito: sacarle algo a Cristina Kirchner!”. Un cibernauta se sumó a este cuestionamiento: “Cristina Kirchner llegando al hospital de La Matanza que cobro tres veces e inauguro cinco para operarse de apendicitis”.

Otro usuario ironizó con el tema de la asistencia: “Gracias a la gran inversión en Salud Pública y de calidad, Cristina Fernández de Kirchner será operada nuevamente en el Sanatorio Otamendi. Privado, lujoso y el más caro del país. La hipocresía progre”.

En el lado contrario, se viralizó el comentario de otro cibernauta que escribió en su cuenta de redes: “Se va acercando cada vez más gente al Sanatorio Otamendi para manifestar su apoyo a Cristina Kirchner, internada por un cuadro de apendicitis. Los que siempre están, sin cámaras, sin libreto. El pueblo”.

Qué le pasó a Cristina Kirchner

Este 20 de diciembre, la expresidenta sufrió fuertes dolores abdominales que obligaron a llevarla de urgencia al Sanatorio Otamendi, donde fue operada de "apendicitis, con peritonitis localizada". Según el primer parte médico oficial que se conoció, tras la intervención "evolucionaba hasta el momento sin complicaciones postoperatorias"

Nelson Castro, que además de periodista es médico, habló en TN y afirmó: "La operación es simple. La recuperación va a ser realmente rápida. Y repito: la operación es realmente simple y está en muy buenas manos. En algunos casos hasta se llega a hacer con anestesia local".

Mayra Mendoza

Importantes dirigentes peronistas se acercaron al centro médico para conocer el estado de salud de la exmandataria, incluyendo a la flamanate diputada Mayra Mendoza y al exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. También un importante grupo de militantes kirchneristas llegó hasta el lugar para mostrar su apoyo a su principal referente política.

Es importante recordar que la expresidenta está cumpliendo prisión domiciliaria luego de recibir una condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

