En medio de una semana cargada de tensión política por las negociaciones del Presupuesto y las reformas legislativas, el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch envió una advertencia contundente hacia el interior de su espacio y a los aliados del Gobierno. El legislador disparó contra aquellos que buscan proyección propia lejos de la figura presidencial, calificándolos duramente de "desagradecidos" e "imbéciles".

La declaración de Benegas Lynch, si bien no tuvo destinatarios explícitos con nombre y apellido, se leyó en el Congreso como un mensaje con doble sentido. Por un lado, apuntó a los ex integrantes del bloque que decidieron romper filas para armar su propio espacio; por el otro, funcionó como provocación hacia los dirigentes del PRO, quienes recientemente protagonizaron cruces con el oficialismo por la distribución de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN).

El descargo se produjo en la red social X, en el marco de un intercambio con el periodista y biógrafo de Javier Milei, Marcelo Duclos. Ante un elogio de Duclos, quien destacó su comprensión del "marco conceptual reformista", Benegas Lynch reafirmó su lealtad absoluta al Presidente: "Estoy en la política por Javier y gracias a Javier. Voy donde él me ponga y hasta que le sirva al proyecto que es 100% de él. Nadie de LLA hubiera llegado a ocupar bancas y cargos sin él".

La frase más explosiva llegó inmediatamente después, cuando el diputado sentenció que cualquier intento de construcción política que se aparte del plan trazado por Milei carece de legitimidad. "El que pretende carrera política fuera del plan de Milei es un desagradecido y un imbécil", escribió, trazando una línea entre los leales incondicionales y aquellos que muestran diferencias o ambiciones personales.

El intercambio virtual cerró con una validación por parte de Duclos, quien le respondió que "abundan de esos" en el ecosistema político actual. La intervención de Benegas Lynch busca alinear a la tropa en momentos donde la Casa Rosada necesita cerrar filas para garantizar la gobernabilidad.

El traspié en Diputados redefinió el diciembre de LLA: postergan la reforma laboral y recalculan el Presupuesto 2026

Fracturas expuestas y la pelea con el macrismo

El mensaje de “disciplina partidaria” llega meses después del primer gran sacudón del bloque libertario ocurrido en agosto, cuando Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta dieron un portazo para conformar el bloque "Coherencia". Aquella ruptura se precipitó luego de que los diputados votaran contra el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad y denunciaran públicamente que "el límite era la corrupción", negándose a quedar pegados a las acusaciones que circulaban en torno a la gestión de los Menem y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A esta herida interna se sumó recientemente el conflicto abierto con el PRO, el principal aliado del Gobierno, tras la designación de autoridades en la AGN. El macrismo acusó a La Libertad Avanza de pactar con el kirchnerismo para repartirse los lugares en el organismo de control, dejando afuera a Jorge Triaca, el candidato que el partido amarillo tenía preparado. En su lugar, el oficialismo optó por ceder un espacio al sector del gobernador salteño Gustavo Sáenz, lo que fue interpretado como una traición.

La maniobra generó la furia de Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, quien alertó durante la sesión que se estaba cambiando "sensibilidad social por la auditoría". La tensión escaló al punto que el macrismo adelantó que judicializará la votación por considerarla inconstitucional, marcando uno de los momentos de mayor frialdad en la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei desde el inicio de la gestión.

