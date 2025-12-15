La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados revalidó este lunes a Alberto "Bertie" Benegas Lynch como su presidente, dando el puntapié inicial para una semana decisiva. Con las autoridades confirmadas, el oficialismo busca darle celeridad al trámite legislativo: el objetivo es conseguir el dictamen de mayoría este mismo martes y llevar el Presupuesto 2026 al recinto antes de que termine la semana, aunque las negociaciones con los bloques aliados todavía están pendientes.

La reunión sirvió para formalizar la continuidad del libertario, propuesto por el salteño Carlos Zapata. El clima del encuentro, sin embargo, no estuvo exento de chicanas. Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, le deseó suerte a Benegas Lynch en su gestión, pero aprovechó el micrófono para lanzar un dardo: sostuvo que José Luis Espert le había dejado "la vara muy baja" al actual titular. Por otra parte, el PRO retuvo la vicepresidencia segunda con Daiana Fernández Molero, mientras que el peronismo optó por mantener en reserva el nombre para la vicepresidencia primera.

La comisión fue citada nuevamente para este martes al mediodía con la intención de dictaminar el Presupuesto. A su vez, se agendó un plenario conjunto con Legislación Penal para la tarde, donde se buscará avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal. Sin embargo, según difundió Noticias Argentinas, el texto del Presupuesto aún tiene "cabos sueltos".

Para destrabar estos nudos, el ministro del Interior, Diego Santilli, se instaló personalmente en el Congreso. Su presencia en los despachos de la Cámara Baja busca mejorar el vínculo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, cuyos votos son imprescindibles. Es decir, deben alcanzar las 28 firmas y superar a Unión por la Patria, que ya anticipó que presentará un dictamen de minoría propio.

Uno de los puntos de mayor tensión en la jornada fue el cruce por la conformación de la comisión, protagonizado por la Coalición Cívica y el oficialismo. El diputado Maximiliano Ferraro, en representación del interbloque Unidos (que incluye a Provincias Unidas), acusó de “arbitrariedad” al Gobierno por sacarles un lugar. La respuesta llegó de la mano de Silvana Giudici (LLA), quien justificó la decisión argumentando que Juan Schiaretti aún no juró por problemas de salud.

Por otro lado, la llamada "ley de déficit cero" o de Estabilidad Fiscal genera ruidos incluso entre los amigos del Gobierno. Desde la oposición, Germán Martínez exigió que este proyecto también pase por la comisión de Legislación Penal, dado que introduce figuras punitivas, intentando así dilatar un trámite que el Ejecutivo pretende cerrar de forma exprés.

Las condiciones de los aliados: coparticipación y deuda

Pese a los tironeos, en la Casa Rosada reina el optimismo. El Gobierno cree que ningún bloque, ni siquiera el kirchnerismo, quiere cargar con el costo político de dejar a la administración sin Presupuesto por tercer año consecutivo.

El PRO puso sobre la mesa dos reclamos: la devolución de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y una distribución más equitativa del Impuesto a los Combustibles Líquidos. El argumento: ante la retirada del Estado nacional de la obra pública, las provincias y la Ciudad necesitan recuperar dinero para hacerse cargo de la infraestructura local.

Por su parte, el radicalismo de Mendoza y otros sectores provinciales están enfocados en el endeudamiento. Confían en que el Gobierno cumpla su promesa de incluir en el texto final los avales necesarios para que las provincias puedan tomar deuda internacional por su cuenta.

