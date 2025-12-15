Daniel Sticco: “Si diciembre cierra con presupuesto y reforma laboral, el impacto será muy positivo”

En diálogo con Canal E, Daniel Sticco, periodista económico, sostuvo que la pax cambiaria se apoya en la disciplina fiscal, el orden monetario y la expectativa de reformas clave antes de fin de año.

El Gobierno comenzó a desactivar la fuerte cobertura cambiaria que había desplegado antes de las elecciones, cuando ofreció protección por más de USD 20.000 millones frente a la volatilidad del dólar. Para Sticco, esa estrategia respondió a un contexto excepcional. “El Gobierno tuvo que enfrentar una situación preelectoral de mucha demanda de dólares y mucha incertidumbre cambiaria”, explicó, y recordó que se utilizaron mecanismos como suba de tasas, ajustes de encajes e intervención masiva en el mercado de futuros.

Según el analista, el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos fue determinante. “Lo más fuerte fue intervenir en el mercado futuro y haber logrado rápidamente un swap de monedas por 20.000 millones de dólares”, afirmó. Tras el resultado electoral, el escenario cambió. “Pasado el resultado electoral, las aguas se calmaron y el Gobierno empezó a desactivar esos mecanismos preventivos”, agregó.

Disciplina fiscal y estabilidad cambiaria

Sticco sostuvo que la continuidad de la pax cambiaria depende de que se mantengan firmes los pilares del programa económico. “Mientras se sostenga el ancla fiscal y no vuelva el déficit, no hay motivos para pensar que la pax cambiaria se vea alterada”, aseguró. En ese sentido, destacó el respaldo presidencial a las tres anclas: fiscal, monetaria y cambiaria, junto con el compromiso de no legislar mayores gastos sin financiamiento.

El regreso al mercado de deuda, tras ocho años, fue una señal relevante. “El Gobierno pudo volver a colocar deuda en dólares, aunque todavía de manera limitada”, señaló, al explicar que la emisión bajo legislación local sigue siendo un freno para los inversores externos. “El próximo desafío será colocar deuda bajo legislación extranjera para renovar vencimientos sin usar reservas”, anticipó, mirando a 2026.

Bonos, FMI y reformas en el Congreso

Sobre el bono 2029, Sticco evaluó que la demanda estuvo dentro de lo esperado. “Predominó la cautela, no hubo euforia, pero se rompió un obstáculo histórico”, afirmó, y destacó que el riesgo país continuó bajando por debajo de los 630 puntos básicos.

Respecto al FMI, consideró que no habrá sobresaltos. “El Gobierno sabe que no cumplió la meta de reservas, pero el Fondo va a otorgar un nuevo waiver”, explicó, apoyado en los resultados fiscales, monetarios y sociales. Sin embargo, advirtió que “el Fondo le va a exigir ponerse más fuerte en la acumulación de reservas”.

En cuanto a la baja de retenciones y el agro, fue optimista. “Estamos frente a una cosecha excepcional de trigo y habrá buena afluencia de divisas”, sostuvo, lo que permitiría seguir acumulando reservas lentamente.

Finalmente, sobre el impacto político, fue claro: “Si diciembre cierra con presupuesto y reforma laboral aprobados, el impacto será muy positivo”. Caso contrario, alertó, el mercado podría reaccionar con mayor riesgo país. “El Gobierno está jugando una carta fuerte, pero con cierta tranquilidad”, concluyó.

