El regreso al mercado y la expectativa financiera: señales mixtas para los inversores

Nicolás Borra, analista de mercados, analizó en Canal E el pulso financiero local tras la colocación del nuevo bono del Gobierno y las señales que espera el mercado para consolidar la previsibilidad.

El regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda fue leído como una señal positiva, aunque con matices. Así lo explicó Borra, quien sostuvo que “siempre volver a los mercados internacionales tiene que ser tomado como una buena noticia”, aunque aclaró que la colocación no alcanzó el entusiasmo esperado.

El Gobierno buscaba recaudar 1.000 millones de dólares, objetivo que se cumplió, pero con una demanda menor a la prevista. “Las ofertas fueron de 1.400 millones; se esperaba que por lo menos fuera del doble”, explicó Borra. Aun así, remarcó que “como un primer paso creo que es bastante positivo”.

Desde la mirada del mercado, el nuevo bono también abre la puerta a un reordenamiento del perfil de deuda. “Sería una buena alternativa empezar a canjear deuda vieja, de la curva de los AL y los GD, por deuda nueva mejor diseñada”, afirmó, y subrayó que “es siempre más positivo ver un bono cerca de la paridad de 100 y no de 70 como pasa con los viejos bonos”.

Riesgo país, reservas y señales clave

Uno de los indicadores que sigue de cerca el mercado es el riesgo país, que aún se mantiene elevado. “Está por encima de lo que nos gustaría para parecernos a los países vecinos”, reconoció Borra, aunque destacó que “el mercado está optimista y cree que vamos en un sendero de descenso”. En ese sentido, precisó que “un riesgo país normal para la región sería de 400 puntos”, lo que implicaría una mayor apreciación de los bonos.

La atención también está puesta en la acumulación de reservas y en las negociaciones por un eventual repo con bancos internacionales. Para Borra, allí está el punto crítico: “El mercado está esperando señales en la acumulación de reservas y no siempre estar roleando”. Si bien reconoció que “los países generalmente se basan más en el roleo que en pagar cash”, advirtió que “estaría bueno darle una señal a los bonistas de que se empiece a comprar reservas”.

Además, alertó sobre el costo financiero de estas herramientas: “Hay que ver a qué tasa estamos adquiriendo estos repos y si afectan o no la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo”.

Empresas, política y tipo de cambio

En cuanto al financiamiento corporativo, Borra anticipó mayor actividad. “Vamos a ver muchas colocaciones desde acá hasta 2030”, señaló, impulsadas por el régimen de incentivos a grandes inversiones. Los sectores clave serán “el energético, que va a demandar mucho capital, y también el minero”, aunque aclaró que “esto va a necesitar que la política y la estabilidad macroeconómica acompañen”.

Sobre el frente político, destacó la importancia del Presupuesto y de la reforma laboral. “El presupuesto es clave para tener previsión; no se puede gobernar todo un mandato sin presupuesto”, afirmó, y agregó que “el mercado también quiere ver consensos en la modernización laboral”.

Finalmente, al referirse al dólar, explicó que “diciembre suele ser tranquilo”, pero advirtió que “en febrero puede haber un repunte por la demanda vinculada a los viajes”.

