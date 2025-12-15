Menescaldi: “El mercado le sigue pidiendo al Gobierno que acelere la política de acumular reservas”

En diálogo con Canal E, Sebastián Menescaldi, economista, evaluó las declaraciones del vicepresidente del Banco Central y sostuvo que, sin una política clara de acumulación de reservas, la baja del riesgo país seguirá siendo insuficiente.

El debate sobre el riesgo país volvió al centro de la escena luego de que el vicepresidente del Banco Central afirmara ante inversores que el indicador se había normalizado sin cambios en la política de reservas.

Para Menescaldi, esa lectura es incompleta. “Hay una discusión entre lo que está expugnando el Gobierno y lo que le mira el mercado”, explicó, al señalar que mientras el Ejecutivo prioriza bajar el riesgo país para luego acumular reservas, los inversores exigen el camino inverso.

Según el economista, la victoria electoral eliminó el riesgo político, pero no alcanzó para recuperar el acceso pleno al crédito externo. “El riesgo país cayó después de haber ganado la elección, pero no lo suficiente para volver a los mercados internacionales a un costo razonable”, afirmó. Hoy, aclaró, Argentina solo accede al mercado local, una limitación que condiciona la sostenibilidad financiera.

Reservas: la señal que espera el mercado

Menescaldi sostuvo que el mercado necesita definiciones concretas más que anuncios generales. “El mercado le sigue pidiendo al Gobierno que acelere la política de acumular reservas”, enfatizó. En ese sentido, consideró clave que se establezca un objetivo explícito para 2025, aun cuando su cumplimiento sea gradual. “Aunque sea que anuncie un objetivo de acumulación de reservas, el mercado lo va a tomar positivamente”, agregó.

También recordó que el Gobierno tuvo oportunidades para comprar dólares, tanto tras el acuerdo con el FMI como durante la baja de retenciones al agro, pero decidió no hacerlo para evitar emitir pesos. “Hoy el propio Gobierno te dice que ese excedente de pesos ya no está”, explicó, y planteó que la actual remonetización de la economía abre una ventana para comprar reservas sin generar desequilibrios.

Vencimientos, repo y el riesgo de emergencia

Con un vencimiento de USD 4.300 millones en enero y solo USD 1.400 millones disponibles, Menescaldi advirtió que salir masivamente al mercado cambiario presionaría el tipo de cambio. “La contracara es conseguir los dólares a través de un repo para no afectar las reservas”, señaló, aunque reconoció que aún hay dudas operativas.

Respecto al swap, fue categórico: “Hoy por hoy debería quedar como un recurso de última instancia”, ya que su uso anticipado enviaría una señal de emergencia. Para volver a los mercados, estimó que el riesgo país debería ubicarse entre 500 y 550 puntos, pero con emisiones moderadas. “Si salís pagando 9 o 10% de tasa, generás un problema fiscal”, advirtió.

Finalmente, sobre inflación, sostuvo que el 2,5% de noviembre respondió a factores puntuales. “Hacia adelante debería ir bajando, aunque de manera lenta”, proyectó, con la posibilidad de consolidar registros cercanos al 1% recién hacia mediados de 2026.

