Julio Gambina: “Esto es una contrarreforma porque va a contramano de los derechos conquistados”

Julio Gambina, economista, analizó en Canal E la reforma laboral que se debatirá en el Congreso y alertó que el proyecto avanza “a contramano de la historia” y del empleo de calidad.

La reforma laboral que el oficialismo busca tratar en sesiones extraordinarias genera fuertes críticas desde el campo económico y sindical. Para Gambina, el apuro del Gobierno es evidente: “hay mucha premura por parte del Gobierno para acelerar los tiempos”, sostuvo, al explicar que la intención es lograr “en diciembre, por lo menos en el Senado, una reforma laboral con media sanción”.

Sin embargo, el economista fue tajante al definir el proyecto: “para muchos esto es una contrarreforma, porque va a contramano de reformas laborales que instalaron derechos para trabajadoras y trabajadores”. Según explicó, lejos de resolver la informalidad, “hay muy poco en este proyecto a favor de esa masa gigantesca de trabajo irregular” y el eje central es claro: “todo tiene que ver con quitar derechos”.

Plataformas, derechos y el vínculo con la reforma previsional

Uno de los puntos más cuestionados es la situación de los trabajadores de plataformas. Gambina rechazó el argumento oficial de que no quieren derechos laborales: “es muy discutible decir que no quieren relación de dependencia ni seguridad social”, afirmó, y recordó que “muchos de esos trabajadores intentan sindicalizarse y buscan mejores condiciones salariales”.

En un contexto recesivo, advirtió que “la competencia hace que los viajes sean cada vez más baratos”, beneficiando al consumidor, pero perjudicando a quienes trabajan más horas por menores ingresos. Además, alertó que la reforma laboral “incluye un paquete tributario que es un preludio de lo que se quiere hacer con la reforma previsional”.

El punto más sensible, explicó, es el desfinanciamiento del sistema jubilatorio: “se propone que una parte de los aportes vaya a un fondo de desempleo”, lo que implica que “el sistema previsional pierde ese aporte que hasta ahora está”, afectando tanto a jubilados actuales como futuros.

Jornada laboral, convenios y conflicto social

Gambina también cuestionó el banco de horas y la extensión de la jornada laboral. “Va a contramano de la historia”, señaló, y contrastó con experiencias internacionales: “en muchos países la tendencia es la disminución de la jornada de trabajo”. En cambio, en Argentina, “el que define si vas a trabajar 12 horas es el empleador”, lo que introduce “arbitrariedad”.

Otro eje crítico es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. “Se quiere terminar con acuerdos que protegen derechos desde los años 70”, explicó, y afirmó que el objetivo de fondo es “revertir la ley de contrato de trabajo del 74”.

Finalmente, vinculó la reforma con el modelo económico: “el problema del empleo es la política económica y eso no se cambia”, sostuvo, y aseguró que el Gobierno busca “dar seguridad jurídica a los inversores para que obtengan ganancias rápidas y las saquen del país”. En ese marco, consideró clave la movilización convocada por la CGT: “la del 18 es un ensayo de nuevas y más decididas medidas contra la contrarreforma laboral”.

