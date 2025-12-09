Se definen los integrantes de la Comisión de Presupuesto y el Gobierno busca apurar el dictamen

En paralelo al informe del Consejo de Mayo anunciado con bombos y platillos en la Casa Rosada, el Gobierno buscará esta semana ajustar las clavijas sobre la letra fina del proyecto de Presupuesto 2026, pero antes necesita definir de una vez por todas la integración de la comisión homónima, lo cual requiere destrabar la negociación con los bloques del “centro” dialoguista.

Mientras que La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) se repartirían 36 lugares de los 49 disponibles en la comisión, el resto de las fuerzas políticas deberá conformarse con las pocas sillas restantes. La puja por esos espacios es feroz e involucra a fuerzas del medio como Provincias Unidas, el PRO y la UCR, que sostienen una batalla pendiente por ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados (y en consecuencia por la vicepresidencia tercera de la Cámara).

En la sesión preparatoria, el interbloque Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) y la alianza entre el PRO, la UCR y el MID no se sacaron diferencias, ya que ambas contabilizaron 22 bancas. Conforme al sistema proporcional D’Hont cada uno de estos dos interbloques podría recibir cuatro lugares, aunque buscarán forzar la negociación para arañar alguna silla extra.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes del Partido Socialista de los Trabajadores, el Frente de Izquierda busca colocar a Nicolás del Caño en esa comisión, aunque para ello precisaría de un acuerdo con Unión por la Patria para que le ceda uno de los lugares que le corresponde.

Este martes referentes de todos los bloques de la oposición hicieron fila en Presidencia de la Cámara baja, donde les comunicaron la hoja de ruta del oficialismo para la semana que viene, en el marco de las sesiones extraordinarias. Pasaron por el despacho de Martín Menem desde Gisela Scaglia (Provincias Unidas) hasta Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Pamela Verasay (UCR), entre otros jefes de bloque.

La idea es que a más tardar el próximo martes 16 de diciembre se constituya la comisión de Presupuesto, que volverá a ser presidida por Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, y que ese mismo día o al día siguiente se arribe a la firma de los dictámenes.

En simultáneo, buscarán constituir a la comisión de Legislación Penal, que será presidida por la bullrichista cordobesa Laura Rodríguez Machado, para dictaminar de forma exprés la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar el uso de los dólares “bajo el colchón” que no se encuentran declarados.

Entre el miércoles 17 de diciembre y el jueves 18 de diciembre, las leyes de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal llegarían al recinto para ser aprobadas y ser inmediatamente giradas al Senado. La comisión de Legislación Penal también será el ámbito donde se discutirá la reforma del Código Penal de corte “mano dura” que impulsó Patricia Bullrich en su gestión como ministra de Seguridad.

La izquierda pretende incorporar en esa comisión a Myriam Bregman, por su extensa trayectoria en la defensa de Derechos Humanos, difundió NA.

Esta reforma del Código Penal es parte del paquete de medidas planteadas en el informe del Consejo de Mayo este martes dio a conocer la Casa Rosada, que también incluyen una ley de “Libertad educativa”, una ley de “modernización laboral” y una reforma impositiva.

De yapa, el Consejo de Mayo propuso una “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, que el Gobierno incluyó de manera sorpresiva y fuera de libreto en el temario de las sesiones extraordinarias, con el objetivo de prohibir el déficit presupuestario nacional.

Este proyecto busca condicionar los términos de discusión del Presupuesto 2026 y acotar las pretensiones de los gobernadores. La Casa Rosada deberá armar un esquema para retribuir a las provincias, con prioridad para los gobernadores más cercanos, pero cuidando que no se descompense el equilibrio fiscal.

Mientras que el oficialismo intentará aprobar la semana próxima la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el marco de la convocatoria a extraordinarias, las reformas vinculadas al Consejo de Mayo quedarán para el segundo llamado a extraordinarias, previsto para la segunda quincena de enero y el mes de febrero, supo NA de un diputado oficialista que tiene llegada permanente a la Casa Rosada.

Se trata de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del Código Penal y la reforma a la Ley de Glaciares, cuyos principios rectores y lineamientos centrales fueron presentados hoy por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una reunión con la totalidad del bloque libertario en Diputados.

Tanto la reforma laboral como la reforma a la ley de Glaciares comenzarán su derrotero en el Senado la próxima semana. En tanto, la ley de “Libertad educativa” y las modificaciones normativas para asegurar la “inviolabilidad de la propiedad privada” quedarán pendientes para ser tratados una vez que comience el período ordinario de sesiones 2026 a partir de marzo.

En esa hoja de ruta empezó a trabajar Benegas Lynch, quien alcanzó un protagonismo inesperado como consecuencia de la caída en desgracia de José Luis Espert, quien debió renunciar a la comisión y a la Cámara de Diputados por sus vínculos con el narco empresario Fred Machado.

En la búsqueda de los consensos y la construcción de la mayoría trabajan también Martín Menem, el encargado de juntar los votos, y el ministro de Interior, Diego Santilli. Este último es el mensajero que toma nota de los pedidos de los gobernadores y los lleva a la Casa Rosada, que es en última instancia la escribanía donde se validan o se rechazan los planteos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de presentar las conclusiones del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, adonde acudieron todos los integrantes de este órgano de discusión a excepción del representante sindical, Gerardo Martínez (UOCRA). Sí dieron el presidente el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; a la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; al dirigente de la CGT Gerardo Martínez y al presidente de la UIA, Martín Rappallini.