El Consejo de Mayo presentó su informe final y Adorni anunció el envío de los proyectos al Congreso

El Consejo de Mayo se reunió este martes bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ultimar los últimos detalles del informe final que enviarán al Congreso Nacional.

El jefe de Gabinete destacó que "de los 10 puntos propuestos" en el Pacto de Mayo "se trataron 8" en el marco del Consejo de Mayo y aclaró que “la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores” y “la reforma previsible requiere previamente modificaciones en el esquema laboral”.

Al finalizar la última reunión del año del Consejo de Mayo, Adorni anunció que Poder Ejecutivo enviará las iniciativas al Congreso para las sesiones extraordinarias, mientras que otras serán giradas “durante el período legislativo 2026”.

Entre estos puntos están los proyectos de reforma laboral, coparticipación y explotación de recursos naturales.

El Consejo, cuyo encuentro tuvo lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, se reunió una vez por mes desde junio con la intención de convertir en proyectos de ley los 10 puntos del Pacto de Mayo firmados en la provincia de Tucumán.