En "QR!", el impacto del 24 de marzo: "La plaza llena pone un piso ético que el Gobierno no puede ignorar"

La masiva movilización por el 24 de marzo no solo dejó imágenes de plazas colmadas en todo el país, sino que también reabrió el debate sobre su impacto en la escena política actual. En el programa "QR!", emitido por Canal E, el sociólogo Beto Quevedo analizó el fenómeno y sostuvo que la convocatoria marcó un límite claro para el Gobierno.

“El impacto lo sufrió el gobierno”, afirmó. Según explicó, la falta de una respuesta sólida desde el oficialismo frente a la fecha expuso una dificultad para posicionarse ante un consenso social que sigue vigente: el rechazo al golpe de 1976 y la defensa de los derechos humanos.

En ese sentido, Quevedo definió la movilización como la reafirmación de un “piso ético de la democracia”, un acuerdo básico que, aunque no unánime, sigue siendo mayoritario en la sociedad argentina.

Una plaza diversa y con múltiples reclamos

El análisis también puso el foco en la composición de la movilización. Para el sociólogo, lo que se vio fue una alta diversidad social, política y generacional, con presencia tanto de organizaciones como de ciudadanos sin afiliación.

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Además, remarcó que la jornada no se limitó a una consigna histórica. “Cada uno fue con su reclamo del presente”, explicó, al señalar que convivían demandas vinculadas a la economía, la industria, los derechos sociales y críticas al Gobierno.

Esa combinación convirtió a la movilización en un espacio plural que, según Quevedo, no construye por sí mismo una alternativa política, pero sí establece valores comunes desde donde podría surgir.

Un gobierno “débil de relato” y condicionado por la movilización

Durante el programa, también se analizó el momento político en el que ocurre la protesta. Quevedo sostuvo que el Gobierno atraviesa una etapa de debilidad narrativa, atravesada por denuncias y dificultades para sostener su agenda.

En ese contexto, consideró que la movilización del 24 de marzo refuerza la idea de que el negacionismo es minoritario en la Argentina y deja al oficialismo con menos margen para avanzar en esa línea.

Además, señaló que el Ejecutivo habría apostado a una menor convocatoria, algo que finalmente no ocurrió. Por el contrario, la masividad terminó funcionando como un mensaje político.

El efecto en la oposición y en los gobernadores

Consultado sobre el impacto electoral, Quevedo fue claro: la movilización no se traduce automáticamente en una construcción política. Sin embargo, destacó que aporta valores —como la defensa de la democracia, la justicia y la convivencia— que pueden ser la base de un proyecto futuro.

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En paralelo, advirtió que los gobernadores también toman nota del escenario. La combinación entre movilización social y dificultades del Gobierno podría influir en sus posicionamientos.

Un hecho singular a nivel global

El sociólogo también subrayó un dato distintivo: no es habitual en el mundo que, a 50 años de una dictadura, haya movilizaciones masivas para recordarla y repudiarla.

Para Quevedo, esto habla de una memoria activa en la sociedad argentina y de una construcción democrática que sigue en disputa, pero con bases firmes.

El impacto emocional: “Un desahogo colectivo”

Más allá de la política, el análisis incluyó una dimensión emocional. Quevedo describió la jornada como un “desahogo” y un momento de reconstrucción colectiva.

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“Fue una forma de decir: somos muchos los que queremos sostener la memoria, la verdad y la justicia”, concluyó.

LB