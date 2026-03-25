Masiva marcha en Resistencia por el 24 de Marzo: fuerte mensaje político a 50 años del golpe

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la ciudad de Resistencia fue escenario de una multitudinaria movilización por la Memoria, Verdad y Justicia, que congregó a organizaciones sociales, sindicales, políticas y a cientos de vecinos que colmaron las calles con una fuerte carga simbólica y política.

La jornada estuvo marcada por una amplia convocatoria, con la presencia de familias, jóvenes, adultos mayores y niños, que marcharon con pañuelos blancos, carteles y consignas vinculadas a los derechos humanos. Durante el recorrido, uno de los puntos centrales fue la Casa por la Memoria, donde se registró un constante movimiento de personas participando de actividades y recorriendo el espacio.

Además de la movilización, la jornada incluyó intervenciones artísticas, música en vivo y actividades culturales, que aportaron a una construcción colectiva de memoria activa. También se destacaron espacios de expresión donde se estampaban remeras con consignas alusivas a la fecha.

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Documento con críticas al Gobierno de Milei y a la gestión provincial

Uno de los momentos más fuertes fue la lectura del documento consensuado por los organismos de derechos humanos y organizaciones convocantes, donde se trazó un duro diagnóstico político y social.

“A 50 años del golpe genocida”, el texto sostuvo que el país atraviesa un contexto en el que “los poderes económicos concentrados dirigen el Gobierno nacional” y cuestionó con dureza al presidente Javier Milei, al señalar que su proyecto implica “destruir el Estado” y avanzar sobre derechos sociales.

En ese sentido, el documento denunció un proceso de “miseria planificada”, criticó la política económica, la reforma laboral y advirtió sobre la entrega de recursos naturales. También cuestionó el rol del Poder Judicial, al que acusó de perseguir dirigentes políticos y sociales, y reclamó la liberación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A nivel provincial, el texto incluyó críticas directas al gobernador Leandro Zdero, a quien se le exigió definir “de qué lado está”, en medio de cuestionamientos por la situación social y económica del Chaco.

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Amplia participación sindical, social y política

La movilización contó con la presencia de numerosas organizaciones, entre ellas la CTA, CGT, UOCRA, ADIUNNE, SITECH, CCC, UPCP y el Sindicato de Prensa, además de agrupaciones políticas como el Partido Obrero, PTS, PCR, Frente Grande, Libres del Sur y el Partido Comunista.

También se destacó la participación de la comunidad trans y del colectivo LGBTQ+, junto a espacios educativos y organizaciones autoconvocadas, lo que evidenció una convocatoria transversal.

Memoria activa en las calles

A medio siglo del golpe, la consigna volvió a resonar con fuerza: “30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre”. La jornada dejó en claro que, en Resistencia, la memoria no solo se recuerda, sino que se expresa en las calles con una fuerte dimensión política y social.

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El cierre estuvo atravesado por mensajes contundentes: “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos” y el reclamo de “juicio y castigo a los genocidas”, reafirmando el compromiso de los organismos y de la sociedad con la defensa de los derechos humanos.