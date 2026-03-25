Esteros del Iberá y el Paraná: los destinos que impulsaron el turismo en Corrientes este 24 de marzo

El segundo fin de semana largo de 2026 dejó un saldo positivo para el sector turístico correntino. De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Corrientes logró posicionarse en el puesto número 7 del ranking de las provincias más visitadas, traccionada por el turismo de cercanía y una agenda cargada de actividades gratuitas.

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Los mayores niveles de ocupación se registraron en los corredores Paraná Sur, Paraná Norte y el portal de acceso a los Esteros del Iberá. En la Capital, la actividad se concentró en la Costanera y las playas, donde eventos como el Festival de San Patricio, ferias de emprendedores y torneos deportivos en la arena sirvieron como imán para visitantes de la región.

Un perfil de viajero austero

A nivel nacional, el informe de CAME destacó que viajaron 1.012.000 turistas, lo que representa un crecimiento del 48,8% en la cantidad de viajeros respecto al mismo feriado de 2025. Sin embargo, el gasto promedio diario fue de $103.793, un 7% menor al registrado en los feriados de Carnaval de febrero.

Este descenso en el consumo se explica por un cambio en el perfil del turista, que este año priorizó:

Destinos cercanos: para mitigar el impacto del aumento de los combustibles.

Estadías cortas: el promedio fue de apenas 2,2 noches , a pesar de ser un fin de semana de cuatro jornadas (incluyendo el lunes no laborable).

Actividades gratuitas: primaron las propuestas culturales y las conmemoraciones por el 50° aniversario del 24 de marzo, que no restaron espacio a la recreación local.

El factor internacional

Un dato que sorprendió a los operadores turísticos fue la marcada presencia de turistas internacionales en los principales centros urbanos y polos consolidados, lo que aportó dinamismo en un contexto donde el turismo interno se muestra más restrictivo debido a la situación económica.

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En Corrientes, la inestabilidad climática —que alternó sol con lluvias y viento— no impidió que los espacios gastronómicos y las ferias de artesanos mantuvieran un buen nivel de circulación. La provincia logró competir con destinos tradicionales como Bariloche, Iguazú, Salta y Mendoza, reafirmando su liderazgo en el litoral argentino.