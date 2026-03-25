Canasta Básica en Corrientes: una familia necesitó $1.131.293 para no ser pobre en febrero

El costo de vida en la provincia continúa su escalada y pone en jaque el poder adquisitivo de los hogares. De acuerdo al Índice Barrial de Precios (IBP) realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), una familia tipo correntina —compuesta por dos adultos y dos niños— necesitó en febrero $1.131.293,11 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre.

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El informe, que relevó más de 300 negocios en seis localidades (Capital, Empedrado, Goya, Santa Rosa y Curuzú Cuatiá), arroja luz sobre la profundidad de la crisis social. Para cubrir únicamente la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y superar la línea de indigencia, esa misma familia precisó $502.796,94.

Carnicería: el motor de los aumentos

La variación mensual de los alimentos fue del 3,40%, pero el rubro que más golpeó el bolsillo fue la carnicería, con un incremento del 10,84% en solo 28 días. Los cortes que lideraron las subas fueron:

Carnaza: 23,81%

Nalga: 16,67%

Pollo: 14,74%

"El alto costo de las canastas en comparación con los bajos ingresos de los hogares agrava el deterioro del poder adquisitivo. Esto limita el acceso a servicios esenciales como energía, agua, transporte y alquileres", explicó Silvana Lagraña, directora del ISEPCi Corrientes.

Variación anual y endeudamiento

En la comparación interanual (febrero 2025 - febrero 2026), la CBT registró una variación del 25%, lo que representa un aumento de $226.254 en el presupuesto familiar en un año. Por su parte, la canasta de alimentos (CBA) mostró una suba del 26,67%.

Lgraña advirtió sobre las estrategias de supervivencia de las familias correntinas: “Se sustituyen bienes y servicios, se disminuyen o se dejan de consumir. Las familias se encuentran cada vez más endeudadas, utilizando el crédito y los préstamos como medios para llegar a fin de mes”.

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Críticas a la lectura oficial

Desde el ISEPCi cuestionaron el optimismo del Gobierno nacional respecto a la desaceleración inflacionaria. "Es una proyección falsa y difícil de sostener. La realidad cotidiana muestra que la situación social se complica por políticas regresivas y problemas estructurales en el mercado de trabajo, donde el desempleo ya trepó al 7,5% y el trabajo informal alcanza el 43%", sentenció la referente del instituto.