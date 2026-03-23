Corrientes: denuncian que un aserradero paga sueldos con vales y adeuda aguinaldos

La crisis de la industria maderera en Corrientes desnudó un conflicto laboral de alta sensibilidad en el corazón del polo foresto-industrial. Trabajadores de un importante aserradero de la localidad denunciaron públicamente que la firma les adeuda salarios y aguinaldos, y que implementó un sistema de "pago con vales" para cubrir parcialmente las necesidades básicas.

Conflicto docente en Corrientes: instalarán "carpas blancas" y preparan marchas durante toda la semana

Los testimonios, recabados bajo reserva de identidad, describen un escenario de deterioro del aserradero ASECOR que habría comenzado en octubre del año pasado.

Según relataron los operarios a medios locales como FM Sol, la empresa utiliza estos tickets como moneda de cambio ante la falta de efectivo, lo que les impide afrontar gastos esenciales como el pago de alquileres, servicios públicos o transporte.

Informalidad y falta de aportes

La denuncia no se limita al método de pago, sino que expone un esquema de irregularidad laboral sistémica. Entre los puntos más críticos señalados por los trabajadores se encuentran:

Doble contabilidad: aseguran que solo una parte de la jornada está registrada ("blanqueada"), mientras que el resto de las horas se abona de manera informal.

Sin seguridad social: denunciaron la falta de aportes jubilatorios y la ausencia de cobertura médica , dejando a las familias desprotegidas ante urgencias de salud.

Categorías inexistentes: maquinistas y oficiales percibirían el mismo haber, sin respetar las escalas salariales del sector maderero.

"Hay compañeros que perdieron sus alquileres porque no podían pagar. Estamos sosteniendo esto como podemos, pero hace meses que no vemos plata de verdad", expresó con angustia uno de los afectados en un relato replicado por el portal especializado Argentina Forestal.

Caída de imagen y malestar económico: el Gobierno entra en una nueva fase de desgaste social

Silencio institucional y vínculos empresariales

El caso genera una fuerte repercusión política y gremial en la región, ya que el establecimiento está vinculado a una empresaria que ocupa roles institucionales en entidades representativas de la foresto-industria a nivel nacional.

Pese a la gravedad de las acusaciones, hasta el momento la firma no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha brindado respuestas a los reclamos de su personal.

Los trabajadores también manifestaron su soledad en este conflicto, asegurando que no han encontrado respaldo en los ámbitos sindicales correspondientes. El reclamo es básico: cobrar en efectivo, que se respete la escala salarial vigente y trabajar en condiciones de dignidad.