Maslatón comentó la tapa de "Noticias" sobre Adorni: "Y así fueron siempre los ´liberales´ argentinos, llegan al poder para robar"

Carlos Maslatón criticó con dureza al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco por las repercusiones del escándalo por el viaje a Nueva York de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en el avión presidencial.

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“Lo peor es quedar así como un boludo”

“Lo peor es quedar así como un boludo. Son del tipo humano a los que les dicen, "´vos tenés que jetonear: Rolex, casa en country, Puerto Madero, vuelo privado nada de Aerolíneas, Latam o Flybondi´", sostuvo al comentar la tapa de Noticias de esta semana.

“Para estos cerebros está la publicidad de los influencers de Tik Tok, que ensenan a mostrar y a creerse ricos. Tienen mercado sin duda el pelirrojo y su mentor tatuado español”, agregó.

“Y así fueron siempre los ´liberales´ argentinos, llegan al poder para robar”, recalcó Maslatón.



La tapa de Noticias

El título de tapa principal de la Revista Noticias de esta semana comentado por el analista es "El salto new rich de los Adorni".

"Desde que llegó al poder, el ex panelista cambió su status económico: propiedades, viajes en primera, vuelos privados y gastos que no se condicen con sus ingresos. Los negocios de su esposa vinculados al Gobierno", describe el sumario de la investigación realizada por la publicación.

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Causa Libra

Días atrás el consultor cuestionó al presidente y a su hermana luego de que se conocieran en los medios las últimas revelaciones en la causa $LIBRA.

“Yo sabía, por CoinX su anterior fraude promocionado, y porque Milei y Karina no tienen límites para afanar, que estaban dispuestos a cualquier cosa”, había asegurado en una publicación de la red social “X”.

“Pero nunca imaginé que serían, además, tan torpes dejando tanta evidencia delictiva por escrito”, remarcó.

