Guerra en Medio Oriente, EN VIVO: bajó el Brent, pero Irán advirtió que EE.UU. "no volverá a ver" el precio anterior del petróleo

Mientras el fuego cruzado con misiles y drones no se detiene, un foco está puesto en el preció del petróleo. Si bien por los anuncios de Donald Trump para el fin de la guerra el precio de referencia bajó, en Irán advierten que el crudo no retomará los precios anteriores.

Seguí el minuto a minuto de la Guerra en Medio Oriente en Perfil.com:

06.30: EE.UU, le presentó a Irán un propuesta de 15 puntos, según dos voceros paquistaníes

Irán recibió una propuesta de 15 puntos por parte de Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego en la guerra, según informaron dos funcionarios paquistaníes este miércoles.

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Los funcionarios , que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a divulgar detalles, describieron la propuesta, en términos generales, como centrada en el alivio de sanciones, la cooperación nuclear civil, una reducción del programa nuclear iraní, la supervisión por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, límites a los misiles y el acceso para la navegación a través del Estrecho de Ormuz, la angosta entrada al Golfo Pérsico.

La propuesta fue enviada cuando Washington comenzó a trasladar paracaidistas a Medio Oriente para respaldar a un contingente de marines que ya se dirigía a la región.

02.30: Irán advierte a EE.UU. que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, envió este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que subrayó que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

"No llamen 'acuerdo' a su derrota. Ni se llevarán a cabo sus inversiones en la región, ni volverán a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", remarcó el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz enviado por Estados Unidos a Teherán.

En esa línea, la autoridad castrense subrayó que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington. "Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes. Ni ahora ni nunca", zanjó el portavoz iraní.

Trump propone control conjunto del estrecho de Ormuz con Irán y relativiza su importancia para Estados Unidos

01.39: Qatar apoya las negociaciones de paz en Irán pero niega estar mediando entre EE.UU. e Irán

El Ministerio de Exteriores de Qatar afirmó que, si bien el país respalda "todos los esfuerzos para poner fin a la guerra por la vía diplomática", en medio del proceso negociador abierto entre Irán y Estados Unidos, "no está realizando ningún esfuerzo directo de mediación entre las dos partes", ya que las autoridades qataríes están centradas en "defender" su soberanía.

"Nuestra postura es clara: la guerra debe terminar por medios diplomáticos. Cuanto antes las partes se sienten a la mesa de negociaciones, mejor", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio, Majed al Ansari, que subrayó el apoyo por parte de Doha a "todos los esfuerzos para poner fin a la guerra por la vía diplomática".

01.21: Irán ataca Israel y países del Golfo

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles que lanzaron misiles y drones hacia el norte y el centro de Israel, incluida Tel Aviv, así como hacia dos bases militares utilizadas por Estados Unidos en Kuwait, una en Baréin y otra en Jordania.

Un incendio se desató previamente en el aeropuerto internacional de Kuwait luego de que un tanque de combustible resultara golpeado por drones, según las autoridades, que no informaron de heridos.

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00.47: Al menos nueve muertos en ataques israelíes en Líbano

Al menos nueve personas murieron la madrugada de este miércoles en tres ataques aéreos israelíes contra localidades del sur de Líbano, una región considerada bastión del movimiento proiraní Hezbolá, según la agencia oficial de noticias libanesa ANI.

El ejército de Israel había pedido a los habitantes que evacuaran los barrios de la periferia sur de Beirut, ante los inminentes bombardeos.

00.10: El precio del petróleo cede

El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% la mañana del miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.

El Brent del mar del Norte bajaba un 5,92% hasta los 98,30 dólares y el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,01% hasta situarse en 87,72 dólares.