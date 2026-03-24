El presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó en la noche del lunes contra la administración de su predecesor, Iván Duque, por la caída del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguizamo, Putumayo, donde perdieron la vida por lo menos 66 militares y policías. "En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó", dijo el mandatario en un extenso posteo en la red social X, "Vamos a ver ¿por qué?"

A más de 24 horas del accidente de avión, los rescatistas continúan buscando a cuatro personas desaparecidas. Otros 57 han sido derivados a hospitales, algunos con heridas de gravedad. Solo un soldado ha resultado ileso. Entre tripulantes y pasajeros, viajaban en el Hércules C-130 128 uniformados: 58 solados del Ejército Nacional, seis miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y dos integrantes de la Policía Nacional.

La FAC, que lidera las investigaciones, ha dicho que no hay motivos para pensar que haya habido un ataque intencional de grupos armados detrás de la caída del avión, una hipótesis que circuló en las primeras horas. Así, la causa del accidente se busca en razones técnicas.

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Petro acusa de corrupción: "La guerra es un negocio y por eso quieren prolongarla"

En este marco, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un largo posteo en la red social X donde acusa a funcionarios precedentes de haber comprado infraestructura militar en mal estado para quedarse con comisiones.

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"Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia", dijo Petro, en un momento en que el conteo de víctimas todavía no estaba terminado. "En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué? Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra corrupta para la guerra". Se sabe que el avión caído había entrado en funcionamiento en 1983, y recién fue transferido a la Fuerza Aérea Colombiana en 2020, con casi cuatro décadas de desgaste.

El mandatario cuestionó, sin nunca nombrar a sus interlocutores: "¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos? Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria."

Luego, Petro pidió explicaciones a funcionarios: "Quiero que el ministro de defensa y de hacienda reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año". Aludió así al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el órgano rector de la política fiscal en Colombia, dependiente del Ministerio de Hacienda (Economía), y al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

"La guerra es un negocio y por eso quieren prolongarla, el narco les da la excusa, pero los que mueren son los jóvenes hijos del pueblo", aseguró el presidente. Y acusó, sin dar nombres, a los militares: "Ningún general debe tomar un peso de comisión por la compra de armas para defender el pueblo. El verdadero guerrero no debe tener codicia en el corazón, la orden es no obedecer a codiciosos, con la vida no se hacen negocios, con la vida del guerrero no se hacen ganancias privadas. Los negociantes de la muerte son vampiros ajúas y schifos, la vida de un hombre adolescente es muy valiosa porque es un procreador y un cuidador de la vida".

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció en la mañana de este martes una investigación "rigurosa, transparente y con la máxima celeridad" para establecer las causas del siniestro.

MB/ff