La desaparición de cinco científicos vinculados a tecnología de defensa sacude a Estados Unidos

Tres científicos vinculados a proyectos de defensa de Estados Unidos aparecieron muertos y otros dos permanecen desaparecidos tras una serie de incidentes ocurridos en las últimas semanas. Los hechos afectaron a especialistas de la Base de la Fuerza Aérea Kirtland y centros de investigación en California.

El diario Daily Mail confirmó que las autoridades federales rastrean un patrón común relacionado con el acceso a información clasificada. "La seguridad nacional enfrenta un desafío sin precedentes", aseguró un vocero del Pentágono bajo condición de anonimato sobre la sensibilidad del asunto.

El ingeniero John McCasland, de 45 años, fue hallado sin vida en Nuevo México el pasado 12 de marzo. Trabajaba en sistemas de propulsión avanzada y su muerte fue caratulada inicialmente como sospechosa por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea.

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Días después, la policía de Albuquerque localizó el cuerpo de la doctora Elena Reza, experta en microelectrónica. La científica desempeñaba funciones en los Laboratorios Nacionales Sandia, donde se desarrollan componentes clave para el arsenal nuclear estadounidense y sistemas de defensa satelital.

La tercera víctima fatal fue identificada como el físico Robert Thompson, cuyo cadáver apareció en un hotel de Washington D.C. Thompson participaba en reuniones de alto nivel sobre inteligencia artificial aplicada a drones de combate y vigilancia fronteriza automatizada.

En California, el investigador David Albuquerque desapareció tras salir de su oficina en una consultora privada que presta servicios a la Marina. Su vehículo fue encontrado abandonado en una zona boscosa, sin señales de violencia o forcejeo previo.

El quinto integrante del grupo, cuya identidad se mantiene bajo reserva por pedido de su familia, no regresó a su domicilio en Maryland. "No hay indicios de que se haya marchado por voluntad propia", declararon fuentes cercanas a la investigación judicial.

¿Qué vincula a los científicos desaparecidos en Estados Unidos?

Los cinco profesionales compartían acceso a programas de tecnología cuántica y sistemas de encriptación de última generación. Documentos del Departamento de Energía indican que todos asistieron a una conferencia técnica cerrada en febrero donde se discutieron vulnerabilidades críticas.

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La inteligencia interna analiza si existió una filtración de datos que expuso las identidades de estos activos estratégicos. "Estamos ante una pérdida de capital intelectual irrecuperable", afirmó un exdirector de la CIA consultado sobre el impacto de estas bajas consecutivas.

Las pericias en los dispositivos electrónicos de McCasland revelaron comunicaciones encriptadas con un servidor extranjero semanas antes de su deceso. La fiscalía federal no descartó que se trate de una operación de espionaje industrial a gran escala coordinada desde el exterior.

El Congreso citó a los directivos de los laboratorios afectados para una sesión informativa de carácter reservado. Los legisladores buscan determinar si los protocolos de protección para personal civil con credenciales de alta seguridad fallaron sistemáticamente en diversos estados.

¿Cuál es el estado de la investigación del FBI sobre estas muertes?

El FBI asumió la coordinación de las pesquisas para centralizar los hallazgos de las oficinas locales y las agencias militares. Los agentes federales realizaron allanamientos en las residencias de las víctimas en busca de material documental que explique el origen de las amenazas.

Hasta el momento, las autopsias de Reza y Thompson no arrojaron resultados concluyentes sobre la causa de muerte, lo que derivó en estudios toxicológicos adicionales. "No descartamos el uso de sustancias indetectables", confiaron fuentes del laboratorio forense a la prensa internacional.

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La Casa Blanca recibió un informe preliminar sobre la situación de la seguridad en los centros de investigación de California y Nuevo México. Las autoridades ordenaron reforzar la vigilancia sobre otros 40 científicos que integran la misma red de desarrollo tecnológico militar.

En Washington, la preocupación creció ante la posibilidad de que los investigadores desaparecidos hayan sido interceptados para extraer información sobre el sistema de defensa Aegis. La Marina de los Estados Unidos suspendió temporalmente el acceso remoto a ciertas bases de datos sensibles.

"Buscamos respuestas claras sobre el paradero de nuestros colegas", manifestó un comunicado conjunto de la comunidad científica afectada por los decesos. La falta de sospechosos detenidos mantiene en vilo a los contratistas de defensa que operan en territorio norteamericano.

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Los registros de viaje muestran que tres de los involucrados coincidieron en un vuelo hacia una instalación de pruebas en Nevada. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de los aeropuertos para identificar posibles seguimientos realizados por agentes extranjeros.

El Departamento de Justicia mantiene abiertas todas las hipótesis, desde accidentes aislados hasta una campaña de sabotaje selectivo. La densidad informativa de los reportes apunta a que los objetivos fueron seleccionados por su conocimiento específico en armamento hipersónico.

BGD/ML